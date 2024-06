Dolors Montserrat: ''Un PP fort el 9J serà clau per frenar l'amnistia a Europa''

per Gabriel Izcovich

La candidata del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha assegurat que “un PP fort el 9 de juny serà clau per frenar l'amnistia a Europa”.

En un acte a Tarragona aquest divendres, Montserrat ha expressat que el PP és un partit de "Govern i que governa amb responsabilitat", i no pas una moda passatgera, o el PSOE, que abraça l'independentisme, en les seves paraules.

"La infame llei d'amnistia ens fa desiguals, dóna privilegis i impunitat a uns quants: Sánchez ha lliurat a un pròfug de la justícia la igualtat de tots per set vots. No hi ha res més radical a Europa", ha afegit.

Ha defensat que el seu partit és de "principis clars i solucions reals", que es presenta per defensar l'Espanya rural, els pagesos i pescadors, i que el PP europeu nomenarà un Comissari específic de Pesca.

Montserrat ha dit textualment que la candidata del PSOE, Teresa Ribera, és l'enemiga del camp i del mar: "Hem vist com ha criminalitzat la maduixa de Huelva, el sector del vi i ha abandonat els ramaders davant del llop".

A més, ha recordat que el PP aprovarà un pla europeu de Salut mental i defensarà les famílies i els joves amb una política de reducció de la càrrega fiscal.