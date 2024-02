La dràstica decisió que ha pres el Suprem sobre Puigdemont en la causa del Tsunami

La tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS), María Ángeles SánchezConde, ha presentat aquest dijous l'informe final en què s'oposa que a la causa de 'Tsunami Democràtic' s'investigui per terrorisme l'expresident català Carles Puigdemont per la seva presumpta implicació en els disturbis atribuïts a la plataforma independentista a la tardor del 2019 en senyal de protesta per la sentència del 'procés'.

Al seu informe, Sánchez-Conde demana que es torni a l'Audiència Nacional (AN) la causa perquè considera que en aquest moment no hi ha indicis suficients de criminalitat contra Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg, per la qual cosa sol·licita que s'arxivi.

La tinent fiscal ha enviat aquest matí el seu document a la Sala Segona del Suprem, en què també sol·licita que es declari la manca de competència del Suprem per a la instrucció i, si escau, l'enjudiciament sobre les persones investigades que no són aforades.

Segons ha indicat la Fiscalia General de l'Estat en un comunicat, l'informe remès al Suprem recull la posició processal del Ministeri Fiscal en aquesta causa.

D'aquesta manera, Sánchez-Conde s'ha alineat amb el criteri del fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo -qui ha estat a càrrec de la causa- i del fiscal del Suprem Álvaro Redondo -qui va presentar un primer informe davant la junta de fiscals de la secció primera de la Sala Penal del TS que va ser desestimat per majoria--.

Va ser el 6 de febrer passat, quan 15 membres d'aquesta junta van apreciar, per 11 vots davant de 4, que hi havia indicis suficients per procedir contra Puigdemont i contra el diputat del Parlament Ruben Wagensberg --tots dos aforats-- i, per 12 a 3 , que hi pot haver delictes de terrorisme.

D'aquesta manera, van tombar l'informe redactat per Redondo, que en canvi va entendre que no hi ha indicis racionals de criminalitat contra Puigdemont i Wagensberg, i tampoc va apreciar delictes de terrorisme, sinó de desordres públics greus, falsedat documental, coaccions i danys.

Tot i això, els dos presidents de la secció primera, Fidel Cadena --un dels quatre fiscals del judici del 'procés'-- i Joaquín Sánchez-Covisa, van mostrar postures enfrontades: el primer en contra de l'informe de Redondo i el segon a favor, cosa que va propiciar que fos el seu superior jeràrquica, Sánchez-Conde, qui hagués de resoldre el conflicte unificant el criteri de la Fiscalia en aquest assumpte.

Per redactar el seu informe, Sánchez-Conde va reclamar als fiscals del Suprem que es van mostrar a favor d'investigar Puigdemont per terrorisme que li facilitessin un document que en recollís les conclusions.

Cadena ha presentat l'informe de 14 folis en què defensa la necessitat d'imputar l'expresident català perquè l'exposició raonada del jutge l'assenyala com a líder "absolut" de 'Tsunami Democràtic' pel seu "patrocini intel·lectual i ètic".

Ara que la tinent fiscal del Suprem ha emès l'informe definitiu del Ministeri Públic, el text s'elevarà a la Sala Penal del Suprem, on el magistrat Juan Ramón Berdugo serà l'encarregat d'estudiar l'assumpte per després argumentar davant els altres magistrats si procedeix o no donar curs a l'exposició raonada en què el novembre passat el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Manuel García Castelló, va demanar a l'alt tribunal que imputés Puigdemont per terrorisme.