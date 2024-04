La dura acusació d'Albiach a Aragonès que posa en dubte el treball

per Helena Celma

La candidata dels Comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha acusat el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, de fer "més propostes en 3 dies de precampanya" que en 3 anys al capdavant de l'Executiu català, en al·lusió a la proposta de finançament singular, al referèndum ia la creació d'una conselleria del català.

En declaracions aquest dijous juntament amb el candidat de Barcelona Enric Bàrcena i després de reunir-se amb la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, Albiach ha criticat que Aragonès "s'està dedicant a fer propostes sense credibilitat i absolutament electoralistes" .

"Està parlant més del referèndum aquests dies com a candidat que no pas durant els tres anys que ha estat al capdavant del Govern", ha dit sobre la proposta de celebrar un referèndum d'independència a Catalunya acordat amb el Govern central.

La dirigent dels Comuns també ha assegurat que el català necessita recursos i empenta: “Jo crec que la defensa del català no passa només per un canvi de nom del departament, que això en tot cas es podria estudiar”, ha afirmat.

Albiach ha sostingut que hi ha "moltes incògnites" respecte a les polítiques públiques que impulsaria un Govern d'ERC per impulsar el català, i ha dit que els republicans fa 10 anys que són al Govern i sis al capdavant de departaments com sanitat o educació .

Cita del senat

Sobre l'assistència d'Aragonès dilluns a la reunió de la Comissió General de les Comunitats Autònomes al Senat sobre la llei d'amnistia, Albiach ha assegurat que el president català "pot anar al Senat a explicar allò que ell consideri", però li ha instat a detallar quin és el seu model per a la Catalunya del futur, de cara a les eleccions del 12 de maig.

La candidata dels Comuns també ha lamentat que l'Hospital Vall d'Hebron hagi comunicat una retallada de 200 professionals de la seva plantilla, i ha assegurat que això demostra que ERC pretenia que els Comuns donessin “suport a uns Pressupostos que contemplaven retallades en matèries tan bàsiques i pilars tan claus com és la sanitat".