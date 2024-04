La dura crítica d'un ministre israelià Pedro Sánchez: ''No té...''

per Redacció CatalunyaPress

El ministre per a la Diàspora d'Israel, Amichai Chikli, ha criticat de forma contundent el president del Govern i líder del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), Pedro Sánchez, pel seu posicionament després de l'atac iranià de dissabte 13 d'abril i ha dit d'ell que no té "brúixola moral" sobre l'Iran i també sobre Hamàs, el grup palestí que controla la Franja de Gaza.

"Sánchez, per dir-ho d'alguna manera, no té una bruixola moral clara", ha afirmat Chikli durant una trobada organitzada a Brussel·les per l'Associació Jueva Europea en què també ha recordat que ja va qüestionar a xarxes socials el primer missatge publicat a la xarxa X, l'antiga Twitter, pel mandatari espanyol.

"Zero absolut", va dir el ministre llavors, en una resposta directa al missatge en què Sánchez expressava el mateix dissabte 13 a la nit la seva "màxima preocupació" per l'escalada de tensions al Pròxim Orient després del llançament de míssils i drones per part d'Iran.

Chikli és membre del Likud, el partit de l'actual primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i aliat del líder de Vox, Santiago Abascal, a qui sí que ha aplaudit en xarxes socials per "recolzar Israel en la seva lluita contra el terrorisme gihadista". En les seves intervencions més recents també ha afirmat que l'atac ha servit perquè "caiguin les màscares" a la regió i, alhora, ha reclamat als governs de la Unió Europea "sancions contundents" contra el règim iranià.

De la mateixa manera, no va dubtar a qualificar el cap de l'executiu espanyol de ser un “líder extremadament feble”.

Pel que fa a l'ofensiva que fa més de mig any que està en marxa contra Hamàs a la Franja de Gaza, el ministre per a la Diàspora del govern de l'Estat d'Israel ha posat en dubte la xifra de víctimes que ha estat oferida pel Ministeri de Sanitat gazatí --i que ja parla de prop de 33.900 morts-- i ha advocat per seguir amb l'ofensiva militar i diplomàtica fins a "eliminar" tots els líders de l'organització islàmica, "inclosos els que estan en un jacuzzi a Doha" .