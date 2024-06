Dura proposta del PP per als ajuntaments catalans que no pengin la bandera espanyola

per Gabriel Izcovich

El PP vol que el Congrés insti el Govern de Pedro Sánchez a multar aquells ajuntaments a Catalunya que no hissin la bandera nacional segons estableix la legislació, ja que, al seu parer, és una pràctica cada vegada més "habitual" i des de l'Executiu socialista no han fet res per posar fi.

A través d'una proposició no de llei que es debatrà i votarà a la comissió de Política Territorial de la Cambra Baixa, els populars ressalten la "concòrdia" i "orgull" que, al seu parer, representa la bandera del nostre país. "Representa una crida a la unitat, a la cooperació i al respecte mutu i recorda que, com a nació unida, Espanya pot superar qualsevol diferència i obstacle sota una identitat comuna", insisteixen.

En el text, recollit per Europa Press, recorden així mateix que la legislació determina "clarament" el paper que se li ha d'atorgar a aquest símbol. En concret, segons detallen, l'article 4 de la Constitució estableix l'ús de les banderes autonòmiques al costat de la bandera espanyola als edificis públics i actes oficials.

Des del PP també fan referència a la Llei 39/1981 on es regula l'ús de la bandera nacional i destaquen que, segons aquesta norma, "a bandera d'Espanya haurà d'onejar a l'exterior i ocupar el lloc preferent a l'interior de tots els edificis i establiments de lAdministració central, institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de lEstat».

Fomenta la insubmissió

Tot i això, els d'Alberto Núñez Feijóo, consideren que l'absència de la bandera d'Espanya als edificis públics de molts municipis catalans s'ha convertit en una cosa "habitual", que no només incompleix la legislació sobre aquesta matèria, sinó que a més fomenta la "insubmissió".

En aquest sentit, adverteixen a més, que des de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern, no s'ha dirigit "cap requeriment ni interposat cap recurs" per sol·licitar als Ajuntaments que compleixin la normativa vigent sobre els símbols oficials. "Es dóna una fèrria aliança entre aquells que incompleixen la llei i els que guarden silenci i complicitat davant del seu incompliment", retreuen.

Per això, amb la seva iniciativa, busquen instar l'Executiu, en primer lloc, a vetllar pel compliment de la legislació sobre banderes i símbols nacionals a Catalunya. També demanen que s'emetin els requeriments necessaris, a través de la Delegació del Govern a Catalunya, als ajuntaments que incompleixin la legislació.

Així mateix, urgeixen sol·licitar a la Generalitat que adopti les mesures necessàries per complir i fer complir la legislació vigent sobre aquesta matèria, i en darrer lloc reclamen prendre les mesures sancionadores oportunes amb aquelles administracions que incompleixin la llei de forma sistemàtica.