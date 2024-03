Les eleccions a Catalunya deixen el Govern de Sánchez penjant d'un fil

Catalunya ha entrat en campanya electoral. Així s'ha pogut veure a les intervencions recents dels líders de cadascun dels partits quan reaccionaven a la convocatòria d'Aragonès. La política catalana ha evolucionat a una nova fase on s'ha incrementat la tensió, un ambient que dificulta la tranquil·litat que necessiten algunes negociacions per prosperar.

En aquest sentit, sembla que una de les víctimes d'aquestes eleccions pot ser el mateix Govern de Pedro Sánchez, que haurà de transitar dos mesos on serà molt complicat aconseguir el vot positiu dels líders independentistes. I el pitjor, no se sap què pot passar després dels comicis.

ERC ha rebut el suport del PSC en aquests Pressupostos, però alhora s'ha vist rebutjat pels Comuns -socis al Govern de coalició de Pedro Sánchez-. Els de Jéssica Albiach i Ada Colau han fet una aposta contundent que podria tenir conseqüències imprevisibles a la política nacional. Pel to emprat per Aragonès en el discurs de la convocatòria electoral, sembla complicat que els republicans ignorin el cop rebut pels aliats de Yolanda Díaz, i això podria influir directament en la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), o per superar qualsevol votació al Congrés.

Però no és l'únic problema dels socialistes. La majoria per governar i per aprovar els comptes a Espanya també depèn de Junts, un partit que sembla complicat que col·laborari en plena campanya electoral. Jordi Turull ja ha anunciat que la seva formació pretén presentar Carles Puigdemont com a candidat, i no ho podran fer perquè no arriben a temps -l'amnistia encara s'està tramitant-. Així que possiblement iniciïn una campanya de victimisme on aniran amb tot i contra tots. Després de les eleccions, un mal resultat de Junts també podria ser nefast per als socialistes. Si Puigdemont interpreta que els seus pactes amb l'Estat li han fet perdre vots, no continuarà recolzant el Govern de Sánchez, cosa que suposarà la fi del mateix.

L'escenari no és bo, però des de Moncloa insisteixen a treure-li importància. La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha dit que la convocatòria d'eleccions a Catalunya per al 12 de maig no afectarà la política estatal: "No temo gens per la legislatura". "Cal separar nítidament una realitat d'una altra", ha dit aquest dimecres. Caldrà creure'ls.