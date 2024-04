Eleccions Euskadi: cares noves enmig de la incertesa

Les eleccions al Parlament Basc el 2024 són uns comicis en què el PSE-EE sembla tenir la clau del govern basc, però, la lluita per la lehendakaritza sembla que es dirimeix més entre PNB i Bildu, els candidats dels quals, Imanol Pradales i Pello Otxandiano han protagonitzat dos dels actes més cridaners dins de la campanya electoral.

Pradales va ser agredit amb gas pebre a la sortida d'un míting a Barakaldo. Per la seva banda, Otxandiano no ha reconegut ETA com a grup terrorista i ha qualificat els anys de terrorisme com a "cicle polític". Per la seva banda, el candidat de PSE-EE, Eneko Ondueza, ha negat la més gran quan se li ha preguntat si constituiria una coalició amb Bildu.

De moment, el Govern Basc ha destacat l'absència d'incidències a l'inici de la jornada electoral que se celebra aquest diumenge a Euskadi. El vicelehendakari i conseller de Seguretat, Josu Erkoreka, ha confirmat a la primera compareixença pública del dia, que les 2.695 mesa electorals previstes s'han conformat amb normalitat.

La propera compareixença d'Erkoreka serà a les 14.00 hores per oferir les primeres dades de participació. Les novetats que es vagin produint també es difondran a través de les xarxes socials i les pàgines webs del Govern Basc.

La jornada electoral més incerta a Euskadi dels últims anys ha arrencat aquest diumenge a les 9.00 hores amb la incògnita del triomf del PNB, tradicional guanyador d'aquests comicis, o EH Bildu, que per primera vegada en la història pot disputar-li aquest lloc, segons les enquestes.

En una jornada assolellada i fresca, prop d'1,8 milions de bascos estan cridats a votar per triar les 75 persones que compondran el Parlament Basc a la tretzena legislatura d'aquesta comunitat autònoma.

Normalitat

La normalitat ha protagonitzat la constitució de les meses electorals a l'inici de la jornada. Un total de 1.795.212 ciutadans estan cridats a votar en 729 locals electorals, 32 menys que fa quatre anys, amb 2.695 urnes a càrrec de les quals 8.085 persones com a presidents i vocals.

També són les primeres eleccions en gairebé deu anys amb un canvi total de cares als candidats a lehendakari ja que les principals formacions -PNB, EH Bildu, PSE/EE i PP- han renovat els seus aspirants a aquest càrrec. A més, a les escoles hi ha 1.450 representants de l'administració pública i 1.750 interventors dels partits.

El dispositiu de seguretat serà doble, presencial i de ciberseguretat, ja que es vigilaran les amenaces digitals més habituals en aquest tipus de processos, com ara la propagació de desinformació a través de les xarxes socials o la suplantació d'identitat per obtenir accés no autoritzat a informació sensible.

L'escrutini dels vots començarà a les 20.00 hores, quan tanquin els centres de votació, i les primeres dades s'oferiran a les 21.00, hora a partir de la qual es podrà seguir el recompte 'online', i es calcula que acabarà a les 22.30 hores.

Imanol Pradales

El candidat del PNB a lehendakari, Imanol Pradales, ha fet una crida a la participació a les eleccions perquè és “un dia molt important per a Euskadi, avui es tria el govern d'Eukadi”.

Pradales ha votat al Centre Cultural Santa Clara de Portugalete (Biscaia), el mateix col·legi electoral en què també ho ha fet l'exlehendakari i portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López. El candidat del PNB ha desitjat que "totes les persones participin amb el seu vot a les eleccions per decidir el futur" d'Euskadi.

Pello Otxandiano

El candidat d'EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha trucat després de votar a “posar en marxa el canvi en aquesta part del país”. Otxandiano ha votat entre aplaudiments i crits de “Pello lehendakari” a la petita localitat rural biscaïna d'Otxandio (Ochandiano en castellà), on va ser regidor, el seu únic càrrec públic fins ara, i no s'ha pogut votar a si mateix, ja que ell encapçala la llista de Bildu per Àlaba, no per Biscaia.

Eneko Andueza, PSE-EE

El candidat del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha fet una crida a votar a les eleccions basques perquè “és responsabilitat de tots decidir el futur conjuntament”. Andueza ha votat a la localitat biscaïna de Portugalete, igual que Imanol Pradales (PNB), i ha confiat que les urnes “reflectin aquesta pluralitat i diversitat, que és un dels millors valors que té Euskadi”.

Javier de Andrés, PP

El candidat del PP a lehendakari, Javier de Andrés, ha confiat a tenir un gran suport a les urnes aquest diumenge perquè el seu partit pugui “ser decisiu” al Parlament Basc que es constitueixi després de les eleccions d'avui.

D'Andrés ha estat l'aspirant a presidir Euskadi més matiner a l'hora de votar en un col·legi electoral del barri Judimendi de Vitòria on ha demanat a la gent que s'animi a participar als comicis. “Fa un dia perfecte per anar a votar. Confiem a tenir el suport de molts bascos per aconseguir ser decisius la propera legislatura. És necessària la centralitat que aportem al Parlament Basc”, ha subratllat

Alba García, Sumar

La candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, ha animat a votar aquest diumenge perquè “avui és un dia important” en què “hi pot haver un gir a l'esquerra a Euskadi”. Després de dipositar el seu vot, Alba García ha explicat que “per l'emoció” se li havia oblidat la papereta a casa i ha hagut de votar amb una de les que hi havia a la mesa del seu col·legi electoral al barri de Deusto de Bilbao.

Iñigo Urkullu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha votat a primera hora a Durango, li ha desitjat “el millor” a qui el substitueixi en aquest càrrec al capdavant del Govern Basc i que “tingui una bona singladura i una bona legislatura”.

Patxi López

El portaveu del PSE-EE al Congrés i exlehendakari, Patxi López, ha animat la ciutadania basca a acudir a votar “i decideixi el que vol per als propers quatre anys i per a les noves generacions”.

Arnaldo Otegi

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, s'ha mostrat convençut que aquest diumenge serà un dia rodó per als independentistes d'esquerra perquè les urnes confirmaran el caràcter estructural de la tendència a l'alça d'aquesta opció política.