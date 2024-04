Eleccions generals després del 12M? La política catalana acorrala Sánchez

El 12 de maig se celebraran eleccions generals a Catalunya i el resultat podria trastocar completament l'escenari polític català i de passada, l'espanyol, abocant el país a unes noves eleccions generals. Pedro Sánchez va ser investit amb una majoria parlamentària que incloïa ERC i Junts, dos partits que ara s'han convertit en adversaris electorals i que, depenent del resultat del 12M, pot ser que ho segueixin sent en els propers anys.

Pedro Sánchez es troba en una disjuntiva de què és difícil sortir. Si el PSC guanya les eleccions a Catalunya, tal com preveu el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), passarà a tenir els partits independentistes a l'oposició. I potser Salvador Illa aconsegueixi governar després d'un pacte amb ERC, però continuaria deixant Junts sense poder. En aquest context, seria molt complicat que els de Puigdemont puguin seguir recolzant el PSOE al Congrés mentre fan oposició -amb la particular duresa convergent- al PSC a Catalunya. I sense Junts, la majoria parlamentària de Sánchez desapareix.

L'altra opció és que el PSC perdi les eleccions, cosa que a priori facilitaria la governabilitat del PSOE a l'Estat en continuar amb l'status quo actual, el mateix que va permetre la investidura de Sánchez. Tot i això, aquest tampoc seria un bon escenari per als socialistes. Sánchez ha venut l'amnistia com una eina per resoldre el conflicte català, i per això necessita que el resultat electoral del 12M demostri que Catalunya ha passat pàgina. Si el 12M torna a deixar un Parlament liderat per les forces independentistes, el govern podria tenir molts problemes per justificar el sentit de l'amnistia.

L'única via que salvaria Sánchez, un polític que ja ha demostrat que té diverses vides, seria que Salvador Illa arrasés a les eleccions del 12M, que aconseguís un resultat tan contundent que obligués les forces independentistes a haver de recompondre's internament i donar un temps de gràcia al Govern. També seria bo per a l'Executiu estatal una victòria de l'esquerra, tant independentista com unionista –amb ERC, el PSC i el que quedi dels Comuns–, combinada amb una derrota sense pal·liatius de Junts que deixés el partit totalment desnortat. Però és complicat preveure quin lideratge emergirà a Junts després de la caiguda de Puigdemont: podrien transitar cap a una postconvergència o, per contra, cap a un nacionalisme molt més radical.

Sigui quin sigui el resultat, el mapa polític que deixin les eleccions del 12M serà clau per al futur de la política espanyola i, més o menys, acabarà transformant la majoria parlamentària que va permetre a Sánchez ser investit. El PSOE necessitarà almenys uns Pressupostos per tirar aquesta legislatura endavant, i els haurà de pactar abans de finals d'any, esquivant les eleccions basques, les catalanes i finalment les europees. Tornarà a sobreviure Sánchez o anirem a unes noves eleccions generals?