L'elogi de Carlos Mazón a Núñez Feijóo: ''Hi ha alternativa a...''

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha celebrat els resultats del PP a les eleccions de Catalunya que, al seu parer, demostren que el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, "lidera un Partit Popular cada dia més fort".

"Els governs del PP demostren que hi ha alternativa a la deriva sanchista ", ha escrit a xarxes socials, després de donar l'enhorabona al candidat del PSC, Salvador Illa, com a guanyador dels comicis catalans d'aquest diumenge.

El també líder del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha destacat el resultat del PP català i del seu candidat, Alejandro Fernández, per "provocar la pujada més gran de tota la nit electoral passant de 3 a 15" escons.

En qualsevol cas, ha assegurat que “avui no guanyen o perden els partits”. "Avui frenaria el separatisme i acabar amb el Procés , i els partits que recolzen Espanya i la Constitució han superat els que no", ha asseverat.

Eufòria verbalitzada per Alejandro Fernández

I és que el PP va ser, amb el permís del PSC, el gran partit d'aquestes eleccions. Els populars van multiplicar per 5 els resultats obtinguts en els anteriors comicis i Alejandro Fernández, va celebrar el ressorgiment del partit com la quarta força política a la comunitat, obtenint 15 escons, un augment significatiu de 12 escons respecte a les eleccions anteriors.

Fernández no va passar per alt el difícil camí recorregut, esmentant que “fa tres anys vam tocar fons, però vam saber reaccionar”. Va reconèixer l'esforç col·lectiu del partit i va agrair als seus companys per contribuir a aquest èxit, i va destacar també el lideratge nacional d'Alberto Núñez Feijóo com un element clau en aquesta nova etapa de recuperació.

L'escenari polític català ha experimentat canvis significatius, amb la desaparició de Ciutadans del Parlament català, fet que ha portat Fernández a dirigir un missatge d'esperança als votants d'aquesta formació. Els va instar a no perdre la il·lusió i la confiança, comprometent-se a defensar els seus principis i valors al Parlament.

D'altra banda, Dolors Montserrat, directora de campanya i candidata a les eleccions europees pel PP, va proclamar el retorn del partit com “el partit de referència de la Catalunya assenyada, la que creu en la convivència”. Va destacar que aquest ressorgiment és un reflex del cansament de la societat catalana davant la decadència provocada pel procés, assenyalant que el PP està més fort que mai per atendre les necessitats dels catalans i garantir la convivència i el compliment de la llei per a tothom.