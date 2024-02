Encreuament de denúncies entre l'alcalde de Cogollos de Guadix i un regidor socialista

per Helena Celma ,

L'alcalde de Cogolls de Guadix (Granada), Eduardo Martos (PP), ha presentat denúncia davant de la Guàrdia Civil per una suposada agressió de l'edil socialista en aquest municipi de la comarca accitana granadina Miguel Gámez, que també ha anunciat denúncia per uns fets que es produïen al fil de la convocatòria del Ple extraordinari per a aquest divendres al matí a petició de l'oposició del PSOE i CS per suposades irregularitats urbanístiques.

A la denúncia, Martos, que governa amb majoria absoluta a Cogollos de Guadix, exposa que l'inici del Ple es veia condicionat per l'absència dels regidors del PP, que assenyala estaven "excusats", i el de CS, Aurelio Peralta, malgrat a la qual cosa la Secretaria li va traslladar que hi havia "quòrum" per començar, cosa que hauria derivat en la marxa de Gámez.

El regidor prossegueix en la seva denúncia adduint que tancava la sessió, en aquest cas "per falta de quòrum", i "dirigint-se a abandonar el Saló de Plens" de Cogollos de Guadix, que té uns 630 habitants, sent dificultat la seva marxa, segons ha dit exposat, pel portaveu del PSOE, Modesto Lozano, que ha negat els fets, adduint a més problemes al tancament de la porta com a causa d'aquesta situació.

"Ni se t'acudeixi tocar-me" li va dir, segons el que s'ha exposat a la seva denúncia, Martos, que és també diputat provincial d'Assistència a Municipis i Emergències, i va haver de, també en presència de Gámez, "copejar fortament la porta per sortir del lloc" , mentre s'acumulaven més persones a la rereguarda (unes sis o set)".

Hauria estat llavors quan aquest regidor socialista l'hauria cridat, entre altres qualificatius que Martos enumera en la seva denúncia, "alcalde de merda", "cacic" i "dictador" mentre "no deixava de donar empentes al pit" al regidor.

Des del Grup Socialista, la tensió viscuda arran de la convocatòria del Ple té el seu origen en una estratègia de l'alcalde per limitar els seus drets de participació i representació política, s'ha indicat sobre això que aquests cops al pit van ser mutus, i que , una vegada ha tingut informació que Martos interposaria denúncia, Gámez n'ha preparat una altra per presentar-la també davant la Guàrdia Civil.

Al Ple han acudit representants a l'àmbit provincial dels partits de l'oposició a Cogollos de Guadix com Manuel Martínez, diputat socialista a la Diputació, o Francisco Martín, coordinador de CS a Granada.

En el comunicat d'assistència sanitària per lesions, consultat per Europa Press, del centre de salut on ha acudit l'alcalde després d'interposar denúncia, s'assenyala que quan se li va impedir sortir-ne increpant-lo va estar en "estat d'ansietat" i que després "li han empès i insultat fins que s'ha pogut anar del lloc".

L'origen del Ple Extraordinari

PSOE i CS van demanar que es convoqués el Ple el 5 de febrer passat després de tenir coneixement d'una petició d'informació, el 15 de desembre de 2023, per part del Seprona de la Guàrdia Civil al servei tècnic d'Urbanisme de l'Ajuntament sobre obres en quatre parcel·les .

En un document oficial de la Guàrdia Civil, es pregunta si aquestes obres “han estat autoritzades i, en cas de no haver estat, si aquestes serien legalitzables”.

També pregunta si els fanals de la zona d'accés d'algunes d'aquestes parcel·les són “enllumenat públic o privat”.

L'ordre del dia per al Ple d'aquest divendres incloïa en la part resolutiva en concret la sol·licitud d'explicacions al regidor d'Urbanisme relatives a una parcel·la, i l'esmentada petició de dimissió a l'edil d'Obres, Francisco Gómez.

Aquesta parcel·la està inclosa entre les que esmenta el Seprona a la seva sol·licitud d'informació, interessant-se en concret per tasques de construcció en aquesta, i en un escrit amb data 5 de febrer signat pels regidors de l'oposició registrat a l'Ajuntament s'al·ludix a la mateixa com a "propietat" de l'edil, que, segons les fonts municipals consultades, va fer aquestes obres, ja legalitzades, abans de ser-ho.