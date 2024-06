Encreuament de retrets entre PSOE i PP amb Vox i Puigdemont com a protagonistes

La vicepresidenta tercera del Govern i candidata del PSOE a les eleccions europees del 9 de juny ha alertat que els valors europeus estan en joc i que l'extrema dreta els desafia mentre el PP guarda silenci. Per la seva banda, el cap de llista popular, Dolors Montserrat, li ha replicat que els socialistes parlin de valors europeus i alertin del perill "ultra" quan han lliurat la governabilitat i la igualtat al líder de Junts, Carles Puigdemont, "pròfug" de la Justícia i "vinculat" al president rus, Vladimir Putin.

Les candidates de PP i PSOE han intercanviat retrets en el debat electoral que organitza Prisa, en què a més, la candidata de Sumar, Estrella Galán i el de Vox, Jorge Buxadé, han recriminat els dos principals partits que, malgrat els seus suposades desavinences, pactin junts a les institucions europees.

De la seva banda, la candidata de Podem, Irene Montero, ha carregat contra el "partit judicial reaccionari" en referència als jutges i el cap de llista de Ciutadans, Jordi Cañas, ha retret la resta que centrin el debat en temes nacionals i no en assumptes europeus.

En un primer bloc del debat, dedicat als valors europeus, Teresa Ribera ha advertit que a les eleccions de diumenge que ve està en joc "l'ànima d'Europa" i els valors comunitaris que el programa de l'extrema dreta "desafia" mentre la dreta tradicional "guarda silenci".

A més, ha subratllat que les dues formacions, les famílies polítiques de PP i Vox a nivell europeu, "sumaran" a les institucions continentals si tenen els números suficients per fer-ho i això comportarà "més murs, més polarització i més retallades".

A continuació, Montserrat li ha retret que lliuri "la governabilitat i la igualtat" del país a Puigdemont. "No hi ha res més extrem i antidemocràtic que lliurar la igualtat de tots els espanyols a un pròfug de la Justícia amb vincles amb Putin", ha llançat, alhora que ha erigit el PP com l'opció per defensar l'Estat de dret.

"I no em parli més d'ultres, perquè són vostès els que han pactat amb el Le Pen espanyol, així va nomenar el president Sánchez Junts", ha dit a continuació.