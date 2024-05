ENQUESTA | Aconseguirà Salvador Illa ser president o hi haurà repetició electoral?

L'escenari post electoral a Catalunya està totalment agitat. Els ciutadans, amb els vots, han dibuixat una majoria absoluta per reeditar un tripartit liderat pel PSC de Salvador Illa, però el camí no serà fàcil. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha patit un cop electoral difícil d'assumir, perdent 13 escons al Parlament, i després del cop rebut es podria quedar immòbil dificultant la investidura del líder socialista.

Aquesta situació deixa Catalunya a un pas d'una repetició electoral, però encara no està tot perdut. Salvador Illa aconseguirà ser president de la Generalitat? Voteu a la següent enquesta:

ERC decidirà quins passos seguir les properes setmanes

L'Executiva Nacional d'ERC decidirà durant les properes setmanes els passos a seguir pel partit després dels resultats a les eleccions catalanes, en què van passar dels 33 escons obtinguts als comicis del 2021 als 20.

En un comunicat d'aquest dimarts, l'òrgan republicà també ha conclòs que, com va afirmar després de conèixer els resultats el president de la Generalitat en funcions i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ERC estarà a l'oposició i ha emplaçat "les formacions que van impugnar al Govern" proposar una alternativa.

També ha agraït a Aragonès i al seu Govern, ara en funcions, la seva feina i dedicació, amb què a parer seu han aconseguit "grans fites, acabant amb la repressió i amb polítiques socials i igualitàries pioneres".

El PSOE intenta convèncer els republicans

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, considera un error pensar que el retrocés d'ERC a les eleccions a Catalunya ha estat condicionat pel suport a l'Executiu de Pedro Sánchez. "Seria millor que cadascú mirés què ha fet a Catalunya i què s'ha fet des dels governs a Catalunya", ha recomanat.

Segons ha explicat López aquest dimarts durant una roda de premsa al Congrés, només cal mirar el País Basc per veure com formacions polítiques que han donat suport a l'Executiu de coalició han tingut resultats "extraordinaris", per tant, ha remarcat que "no va per aquí la cosa”.