Com van les enquestes per a les eleccions europees? Tots contra el CIS

Els espanyols estan convocats a votar el proper 9 de juny per decidir qui seran els diputats espanyols que ocuparan els seients del Parlament Europeu. Es tracta d'unes eleccions transcendentals que podrien transformar la Unió Europea per sempre més si la ultradreta aconsegueix prou poder, i a Espanya la pugna està entre els dos principals partits: el PP i el PSOE.

Segons les principals enquestes - a excepció del CIS de Tezanos-, el PP podria fins i tot els seus escons respecte a les anteriors eleccions europees, mentre que els socialistes retindrien els 20 escons que ja van obtenir el 2019.

Aquest és l'escenari que projecta l'enquesta de Sociomètrica publicada aquest dilluns a El Español, que col·loca el PP com el partit més votat, duplicant els seus resultats, i el PSOE mantenint amb prou feines els seus escons en perdre fins a tres punts de suport. La forta pujada del PP respon a la desaparició de Cs, que no obtindria representació i deixaria el lloc a Vox, que passaria a ser la tercera força. A l'esquerra del PSOE, Podem perdria quatre escons -que són els que obtindrà Sumar- i se'n quedarà amb només dos.

El sondeig de NC Report per a La Razón, publicada també aquest 27 de maig, dóna al PSOE el 27,9% dels vots, cosa que li faria perdre un escó. Per contra, el PP de Dolors Montserrat obtindria el 36, duplicant els seus escons respecte al 2019, aconseguint 24 seients al Parlament Europeu. Vox també duplicaria els seus escons situant-se com a tercera força, amb 6; Sumar es quedaria amb 4; el front d'Ara Repúbliques -ERC, Bildu i BNG- obtindria tres escons i Podem se'n quedaria amb dos, aconseguint que l'exministra Irene Montero i Isabel Serra tornin a la primera línia política. Junts també es quedaria amb dos escons. Per acabar, la Coalició per una Europa Solidària, composta per partits com el PNB o Coalició Canària, es quedaria amb un escó.

L'enquesta de Cluster17 per a Agenda Pública, publicada el 26 de maig, deixa el PSOE amb els mateixos escons, tot i que perden quatre punts de suport. El PP pujaria més de 14 punts i, una vegada més, duplicaria els escons. A la resta de partits projecta resultats similars, amb l'excepció de pronosticar l'entrada de 'S'ha acabat la festa', el partit de l'ultradretà Alvise Pérez.

SigmaDos i El Mundo també pronostiquen que el PP duplicarà els seus escons - i fins i tot se'n podria emportar un més arribant als 25-, i el PSOE podria conservar o bé perdre un diputat respecte a les eleccions del 2019. Aquest sondeig també pronostica l'entrada del partit d'Alvise, i a l'esquerra del PSOE anticipa que Sumar duplicarà els vots de Podem.

En contra de la majoria d'enquestes hi ha anat el CIS publicat el 23 de maig passat, que donava la victòria al PSOE traient fins a cinc punts el PP. Segons el sondeig de Tezanos, el PSOE tindria una estimació de vot d'entre el 32,8 i el 35,2% i una forquilla de 21 a 24 escons, seguit del PP amb un percentatge d'entre el 27,9 i el 30, 2% i entre 18 i 20 eurodiputats.