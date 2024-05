Les enquestes enterren les majories a Catalunya: Hi haurà repetició electoral?

Catalunya votarà aquest diumenge 12 de maig i, segons les enquestes, cap partit no aconseguirà prou escons - ni s'hi acostarà- per governar en solitari. En aquest sentit, caldrà arribar a pactes per investir el proper president de la Generalitat. Però el terreny polític català està totalment enfangat, amb diversos eixos polítics que dificulten l'entesa entre formacions, i si cap partit surt extremament fort del 12M, cosa que sembla que no passarà, els catalans podrien veure's immersos a un altre procés electoral els propers mesos.

El particular tauler polític català es mou en dos eixos: l'independista-constitucionalista i el clàssic esquerra-dreta, present a tots els parlaments del món. En els anys anteriors, la lluita entre el constitucionalisme i l'independentisme ha desbancat completament les diferències entre esquerra i dreta, i ha arribat a veure pactes tan antinaturals com el Govern entre Junts i ERC, amb l'únic objectiu d'aconseguir la independència. Però ara Catalunya es troba en una altra fase, on la disputa entre esquerra i dreta torna a ser transcendental, alhora que ho continua sent la nacional, per la qual cosa és complicat entreveure quins pactes poden sorgir després del 12M, fins i tot imaginar fórmules que puguin arribar a funcionar.

Les enquestes coincideixen a donar la victòria a les eleccions a Salvador Illa, que podria governar amb facilitat amb els vots d'ERC - al qual les enquestes deixen en tercera posició- i els Comuns - que sembla que aguantaran vius després d'aquestes eleccions-. Aquest escenari seria possible si les dues forces renuncien a la lluita independentista i aposten per un Govern d'esquerres, però els republicans continuen estant a la disjuntiva sobre què ha de ser prioritari en la formació, les polítiques d'esquerra o la via nacionalista, i si no es decideixen ràpid podrien optar per no recolzar cap president.

Junts quedarà en segon lloc segons tots els sondejos, i Carles Puigdemont tindrà a les mans convèncer els republicans per seguir la via independentista - si sumen suficients vots entre les dues formacions-. A l'eix esquerra-dreta el líder de Junts no tindria cap possibilitat de Governar, per la qual cosa és el primer interessat a moure ERC cap a l'independentisme. Però serà una tasca difícil, perquè els republicans no han oblidat que aquesta legislatura s'han quedat governant en minoria gràcies a la punyalada dels exsocis.

Tampoc no és un escenari plausible que la segona força, Junts, acabés recolzant una investidura de Salvador Illa. De fet, no hi ha cap situació menys possible que aquesta.

Amb els números que donen les enquestes, potser els catalans dipositen diverses paperetes en els propers mesos -a més de les eleccions europees-. Però res no és oficial fins que no es voti, i els sondejos podrien estar equivocats. Tocarà esperar diumenge per encendre el pactòmetre.