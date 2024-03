Les entitats que han mostrat el seu suport a Alejandro Fernández com a candidat del PP

Alejandro Fernández, líder del PP de Catalunya, ja ha rebut el suport de diverses entitats constitucionalistes i expresidents de Societat Civil Catalana (SCC).

Aquestes mostres de suport sorgeixen enmig de les negociacions entre el PP i Ciutadans per integrar aquest últim a les llistes populars tant per a les eleccions del 12 de maig com per als comicis al Parlament Europeu del 9 de juny.

De moment, la direcció nacional del PP ha evitat confirmar Alejandro Fernández com el seu candidat per al 12M, argumentant que primer han de resoldre les negociacions amb Ciutadans i determinar si concorreran junts o per separat.

Davant d'aquesta incertesa, líders i exdirigents d'entitats com S'Ha Acabat, Convivència Cívica Catalana, Assemblea per una Escola Bilingüe o SCC han mostrat el seu suport a Alejandro Fernández a les xarxes socials.

Ana Losada, presidenta d'Assemblea per una Escola Bilingüe, deia això:

Josep Ramon Bosch, expresident de SCC, ha defensat Fernández:

Rafael Arenas, un altre expresident de SCC, ha afirmat:

Fernando Sánchez Costa, exdiputat del PPC al Parlament i exlíder de SCC, ha emfatitzat:

La presidenta de S'ha Acabat!, Andrea Llopart, ha donat suport a Fernández:

Segons Ángel Escolano Rubio, president de Convivència Cívica Catalana, ha dit: