Entitats reclamen la incorporació de polítiques públiques que incloguin la salut mental

La importància de la salut mental és al centre de l'agenda política de cara a les properes eleccions autonòmiques a Catalunya.

Les xifres actuals posen de manifest la urgència d‟abordar aquesta qüestió amb polítiques i programes adequats, especialment en un context marcat per la crisi actual.

Des de la Federació Salut Mental Catalunya, s'ha fet una crida a totes les forces polítiques perquè es comprometin fermament amb la implementació de polítiques públiques i socials que integrin la salut mental.

Segons l‟entitat, aquest enfocament ha de partir d‟una visió de ciutadania i comunitat, reconeixent la importància d‟abordar les necessitats dels grups més vulnerables.

És fonamental que tots els departaments del govern de Catalunya s'impliquin de manera real i decidida en aquesta tasca, i que comptin amb el suport del ple del Parlament.

La salut mental no es pot veure com un tema secundari o marginal, sinó com una necessitat imperiosa que ha de ser abordada per tot l'arc parlamentari.

La implicació i la voluntat política són crucials per garantir que s'implementin mesures efectives que promoguin el benestar mental de la població catalana.

Cal destinar recursos adequats i dissenyar estratègies que responguin a les necessitats específiques de cada grup de la societat, especialment aquells que es troben en situacions de més vulnerabilitat.

La Federació Salut Mental Catalunya ha demanat:

Fomentar la plena ciutadania de les persones amb problemàtica de salut mental i addiccions. Incorporar la perspectiva de gènere i la interseccionalitat al marc de la salut mental i la lluita contra l'estigma. Fomentar una atenció integrada i integral de base comunitària. Incentivar la participació de les entitats locals a les polítiques municipals. Fomentar les xarxes de suport social per a una ciutadania activa en salut. Incloure les famílies i l'entorn de cures com a agents impulsors de la recuperació. Implementar plans d‟ocupació inclusius centrats en l‟emancipació. Desenvolupar polítiques destinades als joves a crear un projecte de vida present. Garantir una educació pública i inclusiva. Assegurar uns ingressos regulars i suficients a tota la ciutadania: Renda Bàsica Universal. Garantir un accés equitatiu a un habitatge digne. Fomentar iniciatives de gestió emocional per a la infància i l'adolescència. Impulsar accions que garanteixin una millor atenció i resposta a les situacions d'elevada complexitat. Millorar l'atenció i formació de les professionals per donar resposta a l'especificitat que requereixen algunes persones amb problemes de salut mental.

A més, altres peticions que ha fet Salut Mental Catalunya perquè s'apliquin de forma immediata són: