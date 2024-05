ERC anuncia que prendrà una decisió sobre la investidura consultant la militància

L'executiva nacional d'ERC ha acordat aquest divendres a la tarda que la militància del partit validi a través d'una consulta electrònica el posicionament del partit sobre una futura investidura del nou president de la Generalitat després dels "complexos resultats" de les eleccions del 12 de gener maig.

En un comunicat, els republicans han explicat que l'executiva també ha acordat que la secretària general del partit Marta Rovira coordini les negociacions per a la constitució del nou Parlament i les de la investidura.

ERC ha decidit "posar el focus i centrar els esforços de tota la formació" a la campanya de les eleccions europees que començarà dijous que ve, amb l'objectiu d'obtenir el millor resultat possible el 9 de juny, han detallat.

Dimissions a ERC

Aquestes decisions arriben després que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, anunciés que deixa la primera línia política, i que el president del partit, Oriol Junqueras, digués que deixarà el càrrec temporalment després de les eleccions catalanes per reflexionar sobre el futur amb vista al Congrés Nacional d'ERC del 30 de novembre.

A més, Rovira també va anunciar que no es presentarà a la reelecció com a secretària general al Congrés, i el viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, deixarà la política institucional quan es formi el nou Govern.

Dins d'ERC s'han generat dos corrents: un que advoca per la renovació dels lideratges, encapçalat per Rovira i Aragonès, i una altra a favor que Junqueras segueixi al capdavant de la formació republicana.

Sánchez aposta per donar temps a ERC

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha estat preguntat aquest divendres respecte als efectes que el resultat a Catalunya pot tenir per a la governabilitat d'Espanya, ja que el Govern necessita els suports d'ERC i Junts al Congrés dels Diputats per mantenir-ne la majoria, Sánchez considera que són "plànols diferents" advoca per donar temps a les forces polítiques, però no veu en risc els seus suports.

El president considera en aquest sentit que la societat catalana està dient a les urnes que cal recolzar el Govern de coalició, atès que a les generals del 23J les dues forces més votades van ser PSOE i Sumar.

Als resultats del 12M, Sánchez veu que els catalans volen ser "part activa" de la construcció de l'Espanya "plural i diversa" que afronta els debats actuals des d'una visió progressista.

En tot cas, té molt clar que la societat catalana "no acceptaria una repetició electoral" i per tant apel·la a la "responsabilitat" dels partits perquè hi hagi un nou govern liderat per qui va guanyar les eleccions i a més, segons afirma, té els números per tirar endavant una investidura.

Tot i això, Sánchez diu que aquests dies no ha parlat ni amb Puigdemont ni amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras ni tampoc han intercanviat missatges de manera indirecta i assenyala que els partits tenen els seus processos interns i les seves etapes.