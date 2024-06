ERC demana una investigació independent del salt a la tanca de Melilla del 2022

per Gabriel Izcovich

Esquerra Republicana considera necessària una investigació independent del salt a la tanca de Melilla el juny del 2022, que es va saldar amb 27 morts. La formació creu que fins ara la resposta del Govern espanyol ha estat "insuficient", amb una "falta de reconeixement de les greus violacions de drets humans i l'absència de mesures concretes per prevenir futurs incidents d'aquesta naturalesa".

Per això, ERC sol·licita a l'Executiu "mesures urgents i efectives" per abordar les "greus violacions de drets humans" documentades a Melilla fa dos anys. Aquestes han assenyalat que han d'incloure una "investigació independent i transparent" sobre els fets ocorreguts, que assegurin la participació d'organismes internacionals i organitzacions de drets humans.

A més, afirma que cal "revisar i reformar" les polítiques i els procediments de control fronterer "per garantir el respecte dels drets humans i el compliment del dret internacional". També exposa que és "essencial" implementar programes de capacitació per a les forces de seguretat en drets humans i maneig de situacions d'alta tensió, "assegurant que actuïn amb proporcionalitat i respecte per la dignitat de les persones".

Per tot això, ha registrat una bateria de preguntes escrites al Congrés dels Diputats, en què, entre altres coses, qüestiona l'Executiu sobre si té intenció de col·laborar "plenament" amb les investigacions internacionals i les realitzades per organitzacions de drets humans respecte als fets ocorreguts a Melilla.

En la mateixa línia, demana al Govern que assenyali quines "accions concretes" s'han implementat "per garantir que les devolucions de migrants es fan d'acord amb el dret internacional i respectant els drets humans".

ERC també fa al·lusió als mecanismes de control i supervisió i demana conèixer si aquests s'han establert "per evitar l'ús excessiu de la força per part de les forces de seguretat a les fronteres". A més, pregunta si s'han revisat o modificat polítiques i mesures des de la tragèdia “per millorar la gestió de les persones a la frontera sud d'Espanya.

En aquest sentit, també ha registrat una pregunta perquè el Govern aclareixi si ha considerat una "revisió independent" de les operacions i procediments de les forces de seguretat a la frontera de Melilla i, si és així, qui la portarà a terme i quina serà el vostre abast.

Finalment, sol·licita saber quina formació específica reben les forces de seguretat amb relació al maneig de situacions d'alta tensió i amb el respecte dels drets humans en contextos migratoris. Per acabar, pel que fa a les víctimes ERC pregunta per la seva compensació ia les famílies afectades per la tragèdia de Melilla.