ERC demana a Yolanda Díaz la supressió de les hores extra, i limitar els torns de nit

Esquerra Republicana (ERC) ha demanat al Ministeri de Treball de Yolanda Díaz suprimir "les hores complementàries", limitar la feina nocturna i els torns rotatoris, combatre la parcialitat no desitjada i reforçar "materialment" el cos d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per a poder garantir-ne el compliment.

Tot això ho demana al Congrés mitjançant una moció conseqüència d'una interpel·lació urgent que el portaveu de Treball de la formació catalana a la Cambra Baixa, Jordi Salvador, va dirigir a la vicepresidenta segona al ple de la setmana passada, i que tenia per objecte dialogar sobre la reducció del temps de treball.

A la moció, a la qual ha accedit Europa Press i que se sotmetrà a votació en el proper ple, el grup denuncia que els estudis de riscos psicosocials mostren que el 45% dels treballadors pateix estrès a la feina i s'estima que un 20 % del total de trastorns depressius i d'ansietat diagnosticats per causes relacionades amb la feina.

Mentre això passa, diu Esquerra, els beneficis empresarials "baten rècords". "El 2022 les empreses espanyoles van marcar el màxim històric de marge de benefici. I el 2023, el van tornar a superar", argumenta la formació, incidint que al mateix temps els salaris "segueixen per sota de la inflació" i la productivitat es està incrementant per elements com la intel·ligència artificial.

El grup explica també que, encara que l'estructura de vuit hores de feina, vuit d'oci i vuit de descans va suposar al seu moment "un gran èxit", aquesta responia "a un esquema patriarcal de la societat i de repartiment desigual de les tasques de cures i el treball productiu, formal i remunerat".

"D'aquesta manera, els avenços en la regulació del fenomen del treball ha de suposar la millora de condicions laboral de totes les dones i homes treballadores i la conquesta de cotes més grans d'igualtat de gènere i assumpció coresponsable de les càrregues familiars", subratlla ERC.

Amb aquest escenari, la formació demana en primer lloc dur a terme la necessària modificació de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors, així com de tots aquells altres preceptes que siguin oportuns per reduir la durada de la jornada màxima setmanal sense reducció del salari de les persones treballadores.

En el segon punt de la moció, ERC insta a adoptar totes les mesures normatives oportunes per millorar el repartiment del temps de treball i la seva racionalització, així com el compliment efectiu de la pretensió de reducció del temps de treball.

Aquestes mesures passen per la limitació del treball nocturn i els torns rotatoris, la supressió de les hores complementàries, la flexibilització de les condicions per la reducció de jornada per raons de guarda legal, combatre la parcialitat no desitjada i reforçar materialment el cos d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per poder garantir-ne el compliment.

Finalment, Esquerra aprofita la moció per instar el Govern a fer les modificacions legislatives oportunes per tornar a establir l'edat ordinària de jubilació en els 65 anys.