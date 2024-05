ERC, entre l'espasa i la paret: Donar suport a Illa o repetició electoral?

Les eleccions d'aquest 12 de maig han caigut com una bomba nuclear sobre les files d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i s'han endut l'actual president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i han propiciat una regeneració interna on sembla que tornaran a emergir vells lideratges. A més, el partit haurà de ressorgir de les cendres sent clau alhora en les polítiques d'aquesta nova legislatura.

Els republicans afronten aquesta regeneració interna amb un dubte a l'horitzó: donar suport a Illa per fer una mena de tripartit - com a suport intern o extern- o anar a unes noves eleccions on encara podrien perdre més escons. ERC ha basat la seva legislatura a fer polítiques d'esquerres, allunyant-se a poc a poc del processisme, i ha estat clarament castigat a les urnes. Per aquest motiu, i per més que els catalans hagin dibuixat un Parlament que dóna la majoria absoluta a un tripartit d'esquerres, els republicans posaran moltes dificultats per investir Salvador Illa.

Per saber què faran els republicans, cal analitzar-ne els últims moviments. Després de la debacle electoral, la primera decisió rellevant va ser la sortida de Pere Aragonès, la cara més visible de la nova ERC pactista, que va recolzar Pedro Sánchez durant tota la legislatura passada aconseguint els indults. El segon acte ha arribat aquest dimarts amb l'oferiment d'Oriol Junqueras per tornar a liderar la formació. L'exvicepresident ha estat a la segona fila política des que va ser condemnat i inhabilitat, però l'aprovació de l'amnistia arribarà aviat -entre finals de maig i principis de juny- i podrà tornar a ser candidat per a les eleccions.

La suma d'aquests dos gestos podria denotar que ERC ha decidit enterrar la seva etapa de diàleg amb el PSOE: torna a posar a primera fila una cara combativa reconeguda per haver liderat l'etapa més unilateral i agressiva del Govern català. A més, l'enemistat entre Junqueras i Illa és pública i notòria, i per això l'arribada del futur amnistiat al cim dels republicans podria dificultar encara més, si és possible, una entesa amb els socialistes.

En aquest sentit, sembla que els republicans estan apostant per allunyar-se del tripartit, tal com han afirmat rotundament a les seves declaracions públiques, i podrien acabar apostant pel bloqueig per poder anar a les properes eleccions catalanes a provar sort amb Oriol Junqueras.

És un moviment arriscat que podria ser efectiu, en enfrontar el 'fugit' amb què mai va abandonar el vaixell, però també podria acabar en un fracàs històric. Junqueras podria perdre la batalla contra Puigdemont ia més, ser castigats per l'electorat més d'esquerres en haver bloquejat el tripartit, cosa que deixaria els republicans a l'UCI. ERC està en un atzucac, on podrien guanyar temps amb una fórmula per investir Illa o, per contra, llançar-se al buit confiant en les ales d'Oriol Junqueras. De moment, fonts internes dels republicans asseguren que necessiten temps per prendre una decisió. Aconseguiran sobreviure a l'huracà?