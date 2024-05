Per què ERC ha perdut tants vots en aquestes eleccions?

per Helena Celma

El 12 de maig passat, les eleccions autonòmiques a Catalunya van marcar un cop dur per a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Dels 33 escons que posseïen al Parlament, el partit va patir una pèrdua significativa, i es va quedar sense 7 escons a la comarca de Barcelona, 2 a Tarragona, i una disminució de 2 escons tant a Girona com a Lleida. En total, ERC va perdre 13 escons i 178.446 vots en comparació dels resultats obtinguts el 2021.

L'Impacte a Tarragona

El 2021, ERC va obtenir cinc escons a Tarragona amb 68.095 vots, superant el PSC i Junts. Tot i això, aquest any, el partit va experimentar una pèrdua de 17.327 vots, mentre que el PSC i Junts van incrementar el seu suport amb 24.455 i 13.205 vots addicionals, respectivament. Aquest canvi reflecteix un desplaçament significatiu del suport electoral cap als socialistes.

La controvèrsia al voltant del projecte del Hard Rock també va afectar negativament els republicans. El rebuig del macroprojecte per part d'ERC, CUP i els comuns no va ser ben rebut pels residents, fet que va contribuir a la pèrdua de suport a la regió.

Els Municipis Decisius

El canvi en el suport electoral va ser particularment evident a la Costa Daurada i al sud de Catalunya, a les terres de l'Ebre. La regió, que anteriorment era un bastió republicà, va veure un augment en el suport al PSC.

Aquest canvi va ser degut, en part, a la gestió municipal deficient en àrees com Torredembarra i Altafulla. En aquests municipis, les coalicions i la gestió dolenta per part dels líders d'ERC han resultat en un notable desgast del suport públic.

A Altafulla, la gestió de l'alcalde Jordi Molinera, en coalició amb Junts, va ser criticada severament per la comunitat local. La població va acusar Molinera d'emprendre una 'caça de bruixes' i d'utilitzar la seva posició per a fins personals. A Torredembarra, la gestió d'Eduard Rovira també va ser qüestionada, especialment en temes de seguretat i migració, cosa que va resultar en una pèrdua de suport per a ERC.

La patacada a les Terres de l'Ebre

A les Terres de l'Ebre, una zona històricament favorable a ERC, el partit va patir un revés dur. El 2021, ERC havia guanyat amb un suport massiu, però aquest any, el PSC va aconseguir superar els republicans en gairebé un 20% en algunes àrees. La preocupació per la sequera i la gestió de recursos hídrics va ser un factor clau en aquest canvi, amb el PSC i Junts guanyant terreny a diverses localitats.

Per tant, la combinació de gestió municipal deficient, controvèrsies polítiques i una creixent desafecció entre els votants ha portat a un canvi significatiu al panorama polític de Catalunya. Ara, ERC haurà de replantejar la seva estratègia i esforçar-se per reconnectar amb els votants per recuperar el terreny perdut.