ERC, Junts, Podemos i Sumar fan front comú contra la Llei del Sòl al Congrés

El Ple del Congrés votarà aquest dijous 23 de maig les esmenes a la totalitat de Podem, Esquerra (ERC) i Junts per tornar la reforma de la Llei del Sòl impulsada pel Ministeri d'Habitatge, a la qual a més d'aquestes formacions també s'hi oposa Sumar, soci minoritari del Govern de coalició, de manera que el text podria caure en el seu primer examen parlamentari si el PP decideix votar-hi en contra.

Seria la segona derrota del Govern al Congrés aquesta setmana, ja que dimarts passat 21, el PSOE ja va veure com s'enderrocava la seva llei per prohibir el proxenetisme pel vot en contra del PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu i PNB.

En el cas de la llei del Ministeri d'Habitatge, només amb Sumar, Podem, ERC i Junts ja hi ha un total de 44 noes, per la qual cosa la tramitació de la reforma depèn que el PP no voti en contra, encara que els d'Alberto Núñez Feijóo ja van dir que no ajudarien els sociaslistes en aquest tipus de brets.

Afavoreix el pelotazo urbanístic, segons part del govern

El soci minoritari del Govern diu que votarà en contra de la norma perquè la considera, en paraules del portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, que obre les portes al "pilotada urbanístic" i és una "dolenta proposta" que no respon a els problemes fonamentals del país, un argument que també esgrimeix Podem.

Cal recordar que la intenció del Ministeri d'Habitatge amb la norma és limitar l'efecte de les denúncies per defectes menors i esmenables en la planificació urbanística, cosa que Sumar ja va criticar en una primera instància i que, finalment, en provocarà el vot en contra.

Però per Sumar la llei "fa el contrari del que cal, que els constructors se saltin a la torera els controls i dificulta els veïns denunciar". Si finalment Sumar hi vota en contra, serà la primera vegada que la formació rebutgi a la Cambra Baixa la tramitació d'un projecte de llei del Govern de coalició.

El 'no' de Sumar

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va dir que no entenia la decisió del seu soci a l'Executiu i va instar el grup confederal a deixar tramitar la llei i després presentar esmenes per modificar el que considerin, com s'ha fet "sempre" entre aliats.

Aquesta fórmula sembla que l'assumirà el PNB. El seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, ha dit que la seva formació està "a l'espera" d'acordar modificacions puntuals en el règim competencial per donar suport, les quals es podrien articular mitjançant esmenes parcials.

Les postures de Junts i ERC

Per la seva banda, Junts va justificar la seva esmena a la totalitat per tornar el projecte de llei perquè aquest no contempla la participació dels ens locals i omet que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han de ser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia”.

Esquerra, per part seva, ha explicat que l'esmena a la totalitat té per motiu "l'absència de negociació satisfactòria del projecte amb la Generalitat", que és l'administració competent en matèria d'habitatge a Catalunya.