ERC obre la porta a investir Illa amb una única condició

per Redacció CatalunyaPress

Nou moviment sorprenent entre les files republicanes, que ara es mostren més obertes a investir Salvador Illa. La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat que ERC està "disposada a presidir el Parlament i optar a totes les institucions, òbviament, sempre", i ha defensat que no té cap sentit que no puguin exercir el dret a vot de forma telemàtica l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a la reelecció, Carles Puigdemont, i l'exconseller Lluís Puig.

En una entrevista aquest dijous a La 2 i Ràdio 4, ha sostingut que "el més important és que hi hagi una Mesa antirepressiva" que permeti aquest vot telemàtic, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi acordat anul·lar el vot telemàtic de Puig a l'estimar un recurs d'empara presentat pel PSC a l'anterior legislatura.

"Si algú vol parlar amb nosaltres, si algú vol obtenir els nostres suports, ha de parlar de referèndum, ha de parlar d'un finançament singular", ha afirmat Sans després de ser preguntada per les condicions d'ERC per a la negociació de la investidura d'un nou president del Govern.

Ha explicat que ERC ja està "tenint converses amb tots", menys amb el PP, Vox i Aliança Catalana, però ha descartat revelar-ne el contingut, ja que ha assegurat que és més fàcil arribar a acords fora del focus mediàtic.

Una única condició

Preguntada per si la condició d'ERC per investir el candidat socialista, Salvador Illa, serà el finançament singular, la portaveu republicana ha respost que "com a mínim" és el que s'hauria de complir.

Sans també ha criticat les paraules del nou president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, que va culpar el president d'ERC, Oriol Junqueras, del declivi de l'independentisme: "Ho trobo lleig. Crec que la unitat no es construeix des del retret, des de la rancúnia", i ha assegurat que aquestes paraules de Llach no aporten res i no sumen.

La portaveu republicana ha qualificat de "poc creïble" i electoralista la proposta d'algunes veus de Junts de fer una llista unitària independentista si hi ha una repetició electoral, ja que aquesta llista unitària ja va existir i no va funcionar, ha dit textualment.

OPA hostil a ERC

Sans ha sostingut que des d'ERC pensen que s'ha de treballar a la unitat de l'independentisme, però ha afegit: "Això no es fa amb aquesta mena d'OPA hostil cap a ERC".

Preguntada per qui seria el candidat o la candidata d'ERC en cas de repetició electoral, ha explicat que ho decidirà l'executiva i el Consell Nacional del partit, i ha assegurat que tenen "contemplats tots els escenaris".

A més, Sans ha afirmat que és "difícil" que ERC entri properament a governar l'Ajuntament de Barcelona amb el PSC a causa del context de negociacions obert després de les eleccions catalanes.