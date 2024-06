ERC posa la ''sobirania fiscal'' com a primer pas per negociar amb els socialistes

per Gabriel Izcovich

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reivindicat la "sobirania fiscal" i un finançament just i singular a Catalunya, ha dit textualment, com a primer pas per negociar amb els socialistes.

"Qui ha d'entendre que aquest és el primer pas que necessitem per moure'ns és el senyor Pedro Sánchez", ha avisat Rovira, en una intervenció telemàtica des de Suïssa en un acte de campanya a Vic (Barcelona).

L'acte ha comptat amb el president d'ERC, Oriol Junqueras; la candidata a les europees, Diana Riba; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputat republicà a la Cambra catalana Ruben Wagensberg; l'exconseller i l''Spitzenkandidaten' Raül Romeva, i la secretària de Moviments Socials, Marta Molina.

Ha afirmat que no utilitzaran els vots que han "deixat Pedro Sánchez per fer un president sense programa a Catalunya", en al·lusió implícita a una eventual investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.

"Si algú vol alguna cosa d'ERC, ja sap on som", ha afegit, alhora que ha assegurat que no renunciaran, textualment, al país ni a estar al costat de la gent.