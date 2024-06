ERC rep un ciberatac contra la base de dades personals del partit

per J.C. Meneses Montserrat

ERC ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra un presumpte ciberatac a través del qual s'ha accedit indegudament a part de la base de dades del partit ia dades personals, malgrat les mesures implementades per la formació per evitar aquest tipus de delictes, ha informat ERC en un comunicat aquest dilluns.

L'atac ha tingut lloc durant el cap de setmana, i la formació ha presentat la denúncia davant la policia catalana i la resta de les autoritats competents tan aviat com ha tingut coneixement de la incidència.

El ciberatac ha estat registrat pels Mossos d'Esquadra, tal com ha comunicat el partit, i es disposa d'informació sobre l'activitat criminal, de manera que ha aplicat mesures correctores.

Alhora, el partit ha informat que ha iniciat un procés per comunicar a totes les persones que puguin tenir les seves dades compromeses, i s'ha posat al servei dels afectats pel ciberatac.

"Condemnem aquestes actuacions contràries a qualsevol principi democràtic i ens comprometem a defensar els drets de la nostra militància fins a les darreres conseqüències", remarca el comunicat emès per ERC.

Els ciberatacs s'han incrementat des de l'aprovació de la Llei d'Amnistia

En els darrers mesos, apunta el partit, coincidint amb l'aprovació de la Llei d'Amnistia i les darreres cites electorals, ERC ha constatat que els atacs informàtics contra la formació s'han vist "multiplicats de manera exponencial".

Des de l'11 de maig passat, detalla el comunicat, ERC ha rebut més de dos milions d'atacs informàtics, encara que aquest cap de setmana ha estat el més compromès.

Un manifest contra la direcció

Aquest ciberatac arriba en un dels pitjors moments per a la cúpula d'ERC, Fins a 309 militants republicans han demanat en un manifest titulat 'Reactivem l'Esquerra Nacional' dur a terme una “renovació general de la cúpula dirigent”, així com del mateix partit , després dels resultats de les darreres eleccions.

Al manifest, avançat per 'Nació' i al qual ha tingut accés Europa Press, els signants sostenen que "una dècada de creixement sostingut s'ha vist truncada per una baixada estructural", el qual estableix la fi d'un cicle marcat per la desmobilització i la reculada de l'esquerra a Catalunya, en paraules.

Per això, veuen necessari obrir una nova etapa esperançadora mitjançant "la reflexió profunda i l'entrada d'aire fresc a ERC", que veuen imprescindible, i han apuntat que el congrés nacional del partit previst pel 30 de novembre és una finestra d'oportunitat per a culminar-ho.