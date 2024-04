ERC s'alinea amb el PP per debilitar a Salvador Illa

Esquerra Republicana de Catalunya ha iniciat la campanya electoral per al 12M amb una transformació sense precedents. El partit que havia apostat per la moderació i per una política pactista ha esdevingut ara el principal valedor d'un nou referèndum. ERC ha passat de pactar els Pressupostos amb el PSC a convertir els socialistes en el seu enemic més gran, i sembla que han decidit utilitzar qualsevol recurs per noquejar Salvador Illa, el seu principal competidor en el vot d'esquerres.

El primer moviment dels de Pere Aragonès ha estat dirigir el focus de la campanya cap a la polarització independentista, un terreny on Illa no es mou amb tanta comoditat. I sembla que l'estratègia ha funcionat, aconseguint que el PSC i el PSOE faci una setmana que parlin del presumpte referèndum, perdent el control de l'agenda política.

El gir de guió dels republicans ha comptat amb la complicitat del PP, que ha intentat caçar vots alimentant la idea que el PSOE podria pactar un referèndum amb ERC. D'aquesta manera, populars i republicans han aconseguit acorralar suficientment els socialistes per tenir-los encara desmentint que es pacti aquest referèndum, apartant Illa d'una campanya enfocada a la gestió.

Però ERC ha decidit atacar per tots els flancs possibles, i ara ha decidit alinear-se també amb el PP al Senat -on Feijóo té majoria absoluta-. El grup parlamentari que conformen ERC i Bildu a la cambra alta ha proposat una llista de compareixents per a la comissió d'investigació sobre les ramificacions del 'cas Koldo' entre la qual destaquen els noms de l'exministre de Sanitat i candidat del PSC, Salvador Illa o la presidenta del Congrés i expresidenta balear, Francina Armengol. Els noms escollits pels republicans per anar a la comissió coincideixen, una vegada més, amb els escollits pels populars, que també han emès citacions aquest dilluns.

D'aquesta manera, el PP i ERC pretenen continuar entorpint la campanya de Salvador Illa, el principal rival a batre segons les enquestes. Ara el líder del PSC haurà de passar per la Cambra Alta a donar explicacions per un cas de corrupció, una oportunitat perfecta per afeblir la figura a poques setmanes de la votació. I sembla que a aquesta aliança antinatural li queden uns quants episodis. Resistirà Illa? .