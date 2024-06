ERC tensa les negociacions: sense quota catalana no hi haurà investidura d'Illa

per Redacció CatalunyaPress

El diputat d'ERC al Congrés Francesc-Marc Álvaro ha advertit el Govern de Sánchez que, sense la seva proposta d'una quota catalana, la seva formació no facilitarà la investidura del candidat del PSC a Catalunya, Salvador Illa. Davant d'això, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha insistit en la seva oferta d'un tracte singular en finançament, obrint la porta al desenvolupament de les competències que ja vénen recollides a l'Estatut.

A la sessió de control al Govern al Congrés, el diputat d'ERC ha insistit en la proposta que ha realitzat el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, perquè Catalunya recapti el cent per cent dels impostos i després establir una quota de solidaritat com passa ja al País Basc i Navarra.

La ministra d'Hisenda ha replicat que el PSOE "no comparteix" el model de concert econòmic que posa ERC a sobre de la taula, encara que sí que creu que s'han de contemplar les singularitats de Catalunya en matèria de finançament.

En aquest punt, Montero ha sostingut que "cal complir l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, que va fixar algunes posicions respecte a aquestes matèries". "Jo us convido a avançar en aquest debat", ha etzibat al diputat d'ERC.

Una agència tributària catalana?

Aquesta porta oberta que ha deixat la ministra Montero ja s'apuntaven des d'algunes fonts del PSOE, que creuen que el camí per convèncer ERC pot passar pel desenvolupament de les competències que ja vénen recollides a l'Estatut i que respecta la Constitució. El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, ja va apuntar en aquesta direcció a finals de l'any passat, quan es va desplaçar a Barcelona per reunir-se amb el llavors president autonòmic, Pere Aragonès.

Després d'aquella reunió, la primera entre tots dos després que Sánchez va ser investit president del Govern, el cap de l'Executiu va oferir a l'independentisme un acord per reforçar el finançament autonòmic, l'autogovern i l'ús del català.

Al ser interrogat sobre si estaria disposat a desenvolupar l'Agència Tributària catalana, no va tancar la porta i va dir que "és una cosa que és a l'Estatut d'Autonomia" i està "per desenvolupar". "Qüestió diferent és com es materialitza", va apuntar tot seguit.

Per part seva, Salvador Illa ha posat sobre la taula recentment la creació d'un consorci tributari que al seu parer permetria millorar la gestió dels recursos de les Generalitat, encara que no sembla que aquesta opció sigui vista amb bons ulls per ERC.

ERC: "Una oportunitat històrica"

"És una proposta que considerem econòmicament viable, jurídicament factible i homologable a nivell internacional. No pretenem perjudicar ningú. Un finançament singular i just no és un privilegi, com diuen alguns, ni tampoc implica anar en contra de cap territori", ha sostingut el diputat d'ERC.

Per això, ha defensat que aquesta és una "oportunitat real i històricament" per poder aconseguir recaptar el cent per cent dels impostos, i ha postil·lat que cal "determinació, consens i valentia, coratge".

"Ara no podem demanar a ERC que renunciï a allò que necessita el nostre país, que necessita la nostra gent. Per això, des d'aquesta responsabilitat que tenim amb Catalunya, podem dir aquí i ara que, sense sobirania fiscal, nosaltres no facilitarem cap investidura", ha sentenciat el diputat dʻERC.

Montero demana abandonar posicions extremes

Davant d'això, Montero ha replicat al diputat repúblicà que la manera d'avançar per arribar a un punt de coincidència és capaç de "abandonar posicions extremes", contestant a ERC que "coneixen perfectament" que els socialistes no comparteixen el model de concert econòmic que posen damunt la taula.

Això sí, Montero ha apostat per fer “compatible” el finançament singular de Catalunya amb una reforma del model de finançament autonòmic que aporti recursos al conjunt dels serveis públics de la resta de territoris.