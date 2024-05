L'escenari en què Cs contemplaria donar suport a la investidura d'Illa

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, preveu investir com a president de la Generalitat el candidat del PSC, Salvador Illa, si aquest es compromet a no assumir "complexament el discurs de l'independentisme".

Tot i això, també ha posat com a condició que Illa accepti propostes de Cs: "Ha ajudat l'independentisme a estrènyer les femelles al castellà a les escoles, ha estat partícip del fracàs de l'educació i molt hauria de canviar tot el senyor Salvador Illa per obtenir el suport de Cs", ha dit en una entrevista concedida a Europa Press .

Per Carrizosa, donar suport a un govern format per partits independentistes seria una "línia vermella", i ha criticat que Illa no sigui clar davant hipotètics pactes amb Junts+ i ERC.

Preguntat per si el futur president de la Generalitat es decidirà a Barcelona oa Madrid, ha assegurat que, si depèn del PSC i del PP, s'escollirà a Madrid, perquè per a ells el 12M és una "lluita aferrissada" per mantenir-se o accedir al Govern de la Moncloa.

"Si el Partit Socialista és el més votat, difícilment Illa serà president perquè Sánchez depèn del suport d'ERC i de Junts i és difícil que consenten fer president a Illa, si això li costa a ell els suports a Madrid", ha afegit .

Carrizosa ha defensat que votar Cs és apostar perquè la política catalana parli dels problemes de Catalunya i per tenir un representant que sigui "el petit grill de la política catalana".

"No tornarem a cometre el mateix error"

Sobre l'"error" d'enviar la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, al Congrés, ha detallat que en aquell moment els va semblar una bona decisió, encara que amb el temps s'han adonat que no ho va ser.

Ha advocat perquè els líders catalans no es facin política a Madrid: "Qui vulguem defensar els catalans des de Catalunya hem de fer un compromís i dir, doncs mira, no tornarem a cometre el mateix error, i això és el que jo transmeto ".

Convèncer els abstencionistes

Durant la campanya electoral, Carrizosa està "intentant convèncer abstencionistes i votants en dubte", dels quals pensa que pot rascar algun vot, així com els que se senten traïts pel PSC i no es fien del PP.

Ha erigit Cs com "un partit soci liberal o de centre", un refugi a l'eix esquerra-dreta i que té les coses clares a l'eix Catalunya-Espanya.

Ha instat que els electors no es deixin influenciar per les enquestes: "Nosaltres li agradem a molta gent i molta gent vol que Cs estigui, i l'única cosa que pesa en el seu ànim és si Cs estarà o no".

"Parlar sense embuts"

Pel que fa a les propostes electorals, Carrizosa ha apostat per "professionalitzar l'administració" i eliminar el pressupost dedicat a qüestions relacionades amb el Procés per destinar-lo a educació, habitatge i seguretat.

Segons el candidat, cal "protegir les societats de la delinqüència i no relacionar-la amb la immigració", i ha dit que es pot expulsar un immigrant multireincident, d'acord amb el Codi Penal i la Llei d'Estrangeria.

Ha definit Vox i Aliança Catalana com a partits d'extrema dreta i ha criticat els seus discursos primaris sobre certes problemàtiques, davant les quals la resta de partits han de "parlar sense embuts".