Iglesias 'desitja' que Netanyahu es fiqui amb la dona de Sánchez per trencar amb Israel

per Gabriel Izcovich

L'exvicepresident del Govern i exlíder de Podem Pablo Iglesias ha afirmat que "de vegades hom desitja" que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, "es fiqui amb la dona" del president del Govern, Pedro Sánchez, per veure si així és la "via més ràpida" per trencar relacions diplomàtiques amb aquest país, possibilitat oberta en el cas de l'Argentina pels "insults" del president d'Argentina, Javier Milei, contra Begoña Gómez.

També ha qüestionat implícitament la resposta de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, després de la polèmica per l'ús de la consigna propalestina 'des del riu fins al mar', ja que quan ha arribat la "pressió mediàtica" --ha dit Iglesias-- certa esquerra, que concep la política com un "mercat de demanda" per "acontentar els uns i els altres", surt llavors que també Israel "lliure des del riu fins al mar".

"No entenen que l'escenari de la política és un escenari ideològic, que quan l'Estat d'Israel t'anomena antisemita, cal dir que vostès són uns criminals, són uns assassins i que Palestina té dret a la sobirania i els palestins tenen dret a civils. És clar que 'des del riu fins al mar' perquè el que hi ha és un conflicte ideològic entre colonialisme i un poble que té dret a existir”, ha proclamat.

D'aquesta manera, Iglesias al·ludia a les acusacions d'antisemitisme del Govern israelià contra Díaz per utilitzar aquesta consigna en un vídeo pel reconeixement de l'Estat palestí que es formalitzarà el dia 28. Ahir, Díaz ha aclarit que no és "antisemita" i ha aclarit que amb l'ús d'aquest lema feia referència a la defensa de la fórmula dels dos Estats: Israel i Palestina.

Iglesias s'ha expressat en aquests termes durant una taula rodona sobre geopolítica en el marc de la 'Festa de la Primavera' organitzada per Podem a Madrid, per assegurar que en aquesta campanya a les eleccions europees cal parlar d'ideologia i de lluita per "transformar consciències".

D'aquesta manera, ha reflexionat que, per exemple, Milei en dir que la justícia social és una "aberració" revela voluntat de guerra cultural, mentre que una part de l'esquerra hi renuncia, convençuda que el seu terreny és només millorar les condicions materials de la gent.

És més, ha llançat que els votants del PP no votaran a l'esquerra per apujar el salari mínim, sinó en aconseguir que entenguin que la "privatització" de la sanitat pública és una indecència.

I ha reivindicat que la candidata de Podem a les eleccions del 9J, Irene Montero, i la líder del partit, Ione Belarra, representen "una posició ètica" en defensar no només un programa, sinó que s'atreveixen a enfrontar-se als " jutges masclistes" ia anomenar "feixistes" membres de la dreta, en al·lusió a Vox, oa denunciar que el Govern hebreu són "assassins" contra la població a Gaza.

Per tant, ha assegurat que en aquesta campanya cal parlar de "pell", de "sentiments" i de "lluita ideològica", no de "programa" ni tampoc de "jaquetes de pana", perquè el PSOE "matí" pot tenir un d'"extrema esquerra" si li convé "encara que no s'ho creguin ni ells". En aquest sentit, Iglesias ha augurat que aquests comicis europeus, on Podem mesura força amb Sumar, "portaran sorpreses".

Durant la seva intervenció, l'exvicepresident ha destacat que Podem ha tingut una posició decidida que l'esquerra penetri també en determinades estructures de l'Estat, com és el cas del Poder Judicial, el mediàtic o l'exèrcit perquè la democràcia "és una correlació de forces" .

Així, ha manifestat que l'única esquerra que ha denunciat "corrupció" al periodisme, a les "elits policials de les clavegueres" i en sectors econòmics és Podem. I això ha portat els poders i l'oligarquia a tenir "por" ia intentar destruir la formació morada, i reemplaçar-la per una esquerra "còmoda per governar", en el que sembla una altra al·lusió a Sumar.

En la reflexió sobre el futur d'Europa, Iglesias ha defensat que el "pacifisme" és el més "sensat" i el que beneficia la UE en aquests moments, mentre que el que és "ingenu" és no veure que una guerra en sòl europeu li "interessa als Estats Units".

També ha recriminat que "certes esquerres" despleguin "escombraries argumentals" i "hipocresia" de recolzar l'enviament d'armes a la guerra d'Ucraïna en comparar la situació dels ucraïnesos amb la dels republicans a la guerra civil espanyola, quan "la no intervenció de les potències democràtiques va lliurar el país al feixisme".

"Defendre la pau és defensar Europa. Defensar que a Palestina cal frenar, fins i tot si és necessari per vies militars a partir d'un espai d'exclusió aèria, és evitar que al Pròxim Orient es converteixi en un polvorí entre dues potències com l'Iran i Israel de conseqüències imprevisibles. I els ingenus som nosaltres? Ser ingenus és voler evitar una guerra nuclear a Europa i al món", ha emfatitzat Iglesias.

Al seu parer, la "poca traça, estupidesa i covardia" està en els dirigents europeus, que encara que la Cort Penal Internacional investigui el Govern hebreu no creu que deixin de considerar Israel un "Estat amic" i permetran que segueixi cometent un "genocidi" .

"Qui són els que viuen a Disney? Els que no fan res per evitar que esclati una guerra mundial a Europa o al Pròxim Orient. Ingenus són ells", ha dit.