Espadaler defensa el finançament ''al centre del debat'' per investir Illa

per Gabriel Izcovich

En la seva intervenció al Consell Nacional d'Units per Avançar aquest matí a Barcelona, el secretari general, Ramon Espadaler, ha remarcat que "situar el finançament al centre del debat per a la investidura de Salvador Illa és una excel·lent notícia per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya".

"Un finançament just per a Catalunya -ha assenyalat- és una cosa que, objectivament, interessa i beneficia el conjunt de la ciutadania de Catalunya, independentment de quina sigui la seva ubicació als eixos ideològic o nacional."

Espadaler ha afirmat que finançar millor la Generalitat de Catalunya equival a millorar la qualitat dels serveis públics, començant per la sanitat i seguint pel model deducació de Catalunya, o el suport a les persones dependents ia les seves famílies.

El secretari general d'Units per Avançar ha destacat que "un salt qualitatiu en el finançament de Catalunya (que podem qualificar de justa o de singular, tant se val) és un retorn a la política de les coses i, sobretot, a la política per a les persones, alhora que permet acords amplis i transversals entre persones que, legítimament, se situen en posicions diferents als eixos nacional i ideològic”.

En aquest sentit, Ramon Espadaler ha subratllat que “avançar substancialment en la millora del finançament de Catalunya és un pas en la bona direcció en el camí de la recuperació del prestigi i la utilitat de la política, tan criticada des de fa massa temps”.

Valoració positiva de l'acord del Consell General del Poder Judicial

El Consell Nacional d'Units per Avançar ha valorat positivament l'acord entre el PSOE i el PP que permetrà la renovació del Consell General del Poder Judicial després de cinc anys de retard i espera que la seva aplicació contribueixi a millorar la independència judicial i el funcionament de les institucions i reforci la separació de poders.