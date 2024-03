Espadaler qüestiona si és democràticament pulcre convocar la plaça de Major de Mossos

El diputat del PSC-Units i secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha expressat crítiques cap al departament d'Interior per haver convocat una segona plaça de "major" dels Mossos d'Esquadra, el lloc de més rang a la policia catalana, qualificant-ho com a "no legítim".

A través del seu compte a X, Espadaler, que anteriorment va ser conseller d'Interior, ha opinat que la convocatòria d'una plaça de "major" en aquest moment pot ser legal, però no té legitimitat i mostra una falta de respecte tant pel cos policial com cap al futur Govern que resulti de les eleccions del proper 12 de maig.

El diputat s'ha expressat en desacord amb la iniciativa de la conselleria d'Interior, liderada per Joan Ignasi Elena, d'obrir un procés per nomenar un nou "major" dels Mossos d'Esquadra, que actualment ocuparia Eduard Sallent com a comissari en cap, junt amb Josep Lluís Trapero des del 2017.

Espadaler considera que aquesta acció no és apropiada en el context actual, caracteritzat per la dissolució del Parlament i el govern català en funcions. A més, critica la gestió d'Elena, al·legant que va començar la legislatura amb canvis arbitraris i injustificats a la cúpula dels Mossos i ara finalitza amb una altra mesura arbitrària en convocar una segona plaça de "major" en temps de tancament de mandat.

Al seu parer, aquesta decisió no contribueix al bon funcionament del cos dels Mossos ni afavoreix la persona que eventualment ocuparà el càrrec.