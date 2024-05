Espanya donarà 1.130 milions d'euros a Ucraïna per a armament aquest any

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que Espanya donarà a Ucraïna mil milions d'euros per a aquest any que es destinaran a armament, en virtut d'un acord de seguretat signat amb el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski. Així ho ha anunciat el president en roda de premsa després de la firma de l'acord, per a la qual el mandatari ucraïnès ha fet la primera visita oficial a Madrid. Espanya és el desè país que subscriu un acord d'aquestes característiques amb Kíev i el document, que es projecta a deu anys prorrogables, ratifica el compromís del nostre país amb Ucraïna, ha recalcat Sánchez.

El cap de l'Executiu, que ha afirmat que l'acord té "una gran transcendència", ha explicat que es vertebra sobre tres eixos, sent el primer una contribució "important" per a la seguretat i la defensa d'Ucraïna, on estan inclosos els mil milions. Fins ara, Espanya havia aportat a Ucraïna 300 milions d'euros en ajuda bilateral.

"Permetran a Ucraïna reforçar les seves capacitats", ha explicat el president, que s'ha centrat sobretot en la donació de míssils Patriot per a la defensa antiaèria d'Ucraïna, una petició que Zelenski ha fet reiteradament. "La defensa antiaèria és essencial per defensar la població civil, les ciutats, les infraestructures que segueixen patint els atacs indiscriminats", ha assenyalat Sánchez.

El president ucraïnès demana ara sistemes des dels quals llançar aquests míssils, ia la roda de premsa ha precisat que Ucraïna en necessita almenys set. Només per protegir Khàrkiv, segons ha dit, se'n requereixen dos.

Sánchez ha posat el focus també als carros de combat Leopard que arribaran a Ucraïna a finals de juny, que ja va anunciar el Ministeri de Defensa després d'un contacte de la ministra, Margarita Robles, amb el seu homòleg ucraïnès, Rustem Umerov. Aquesta segona tanda de carros de combat anirà acompanyada per diversos Patriot i munició de diversa mena.

Equipament per als àmbits terrestre, aeri, marítim i espacial

Més enllà dels Patriots i els Leopard, l'acord fa al·lusió al subministrament de "equipament militar modern, dins dels mitjans i capacitats disponibles, dels àmbits terrestre, aeri, marítim, espacial i ciberespacial, prioritzant les necessitats de capacitats clau d'Ucraïna ". A més, ambdós països col·laboraran en l'elaboració de conceptes i procediments operatius comuns, sobretot millorant la interoperabilitat amb els socis europeus i euroatlàntics i es recolzarà l'educació i la formació dels sistemes proporcionats.

L'ajuda i el suport es canalitzaran de forma preferent a través de les coalicions de capacitats, que estan concebudes per segmentar i agrupar les necessitats ucraïneses, però es podrà fer fora d'aquest marc quan escaigui. Espanya s'ha adherit a diverses, en el marc del Grup de Contacte per a la Defensa d'Ucraïna dels aliats, com ara 'Defensa aèria i antimíssils integrada', 'artilleria', 'carros de combat' i 'seguretat marítima, entre d'altres.

L'acord també preveu que Espanya i Ucraïna col·laborin en la gestió de riscos químics, biològics, radiològics i nuclears, i que cooperin en matèria de seguretat i intel·ligència; lluita contra la delinqüència; i de les indústries de defensa, amb la vista posada a resoldre els colls d'ampolla de la cadena de subministrament que impedeixen desenvolupar la capacitat de tots dos per fabricar armes i municions de caràcter prioritari.

De la mateixa manera, Espanya es compromet a mantenir l'ajuda per cobrir les necessitats humanitàries del poble ucraïnès i reafirma el compromís perquè Kíev s'integri a la Unió Europea (UE) ia l'OTAN.

Cimera de pau a Suïssa i reconstrucció

Segons ha explicat Sánchez, el segon dels pilars de l'acord és la Cimera per la Pau a Suïssa, que se celebrarà a mitjans de juny. El Govern suís pretén "sentar les bases perquè sigui possible avançar cap a un final negociat del conflicte", segons el cap de l'Executiu, sobre els principis d'integritat territorial i sobirania nacional i el respecte al Dret Internacional i la Carta de Nacions Unides. Sánchez ha demanat "una participació el més àmplia i representativa possible" i fonts de Moncloa necessiten que el president està personalment implicat que hi vagin com més caps d'Estat i de govern.

El tercer pilar de l'acord subscrit és la reconstrucció d'Ucraïna, amb especial èmfasi en el desminat del país. Fonts de Moncloa ressalten que Espanya és bona en aquest àmbit. A la roda de premsa, Zelenski ha expressat el seu agraïment a Sánchez i al poble espanyol per l'ajuda, "salvadora en aquest temps de guerra tan difícil". "Espanya és un soci fiable i ens ajuda a defensar-nos des del primer dia d'agressió criminal russa, no va tancar els ulls ni ha estat feble", ha recalcat el mandatari ucraïnès.