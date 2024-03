Espanya no preveu que Maó es converteixi en base naval de l'OTAN

El Govern d'Espanya, a través del Ministeri de Defensa, ha aclarit aquest dissabte que no preveu que Maó (Menorca) es converteixi en base naval de l'Aliança Atlàntica (OTAN).

En un comunicat, el Ministeri de Defensa ha informat que "no hi ha cap previsió que el territori balear assumeixi ser base naval de l'organització, més enllà del seu paper actual com a port puntual d'escala per a les flotes permanents de l'Aliança".

Defensa ha sortit així al pas de les informacions que apuntaven que Maó seria la tercera base naval de l'OTAN a Espanya, juntament amb Rota i Cartagena.

El comunicat s'ha produït així mateix després de les crítiques de partits d'esquerres --Més per Menorca, Podem i Esquerra de Menorca-- tenint en compte que l'estació naval de Maó sigui una de les bases espanyoles que participen a l''Operació Sea Guardian' de l'OTAN, enfocada al coneixement de l'entorn marítim per dissuadir i lluitar contra el terrorisme, així com mitigar la resta d'amenaces.

La de Menorca és una de les múltiples capacitats que Espanya ofereix habitualment a l'OTAN. En aquest sentit, cal recordar que, en aquest port és comú que recauen vaixells de l'Aliança.