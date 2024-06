Espanya s'alia amb Sud-àfrica per demandar Israel pel presumpte genocidi

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dijous que Espanya se sumarà a la demanda presentada per Sud-àfrica davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ) contra Israel per presumpta violació de la Convenció contra el Genocidi per la seva ofensiva militar a Gaza després de l'atac terrorista de Hamàs del 7 d'octubre passat.

"Hem decidit fer aquest pas després dels esdeveniments dels últims dies en què veiem que les mesures cautelars del Tribunal Internacional de Justícia es riguen completament i estan molt lluny de complir-se", ha explicat Albares en una roda de premsa convocada de manera urgent, en referència al fet que Israel no ha frenat la seva ofensiva contra Rafah com li havia exigit la cort.

Tot i això, el ministre no ha volgut pronunciar-se sobre si l'operació militar que està duent a terme Israel a la Franja de Gaza suposa un genocidi, incidint una vegada més que li correspon a la CIJ dirimir aquesta qüestió i en què el Govern la donarà suport, sigui quin sigui, quan es produeixi.

"Poc importa la meva opinió personal, el ministre d'Afers Estrangers no està per donar les seves opinions personals", ha esgrimit, subratllant que "l'opinió institucional del Govern d'Espanya avui és la intervenció en aquesta demanda", com ja va fer també a la formulada per Ucraïna contra Rússia després de la invasió. "Això no és un concurs o una carrera de veure qui té una opinió més matisada o menys matisada", ha puntualitzat.

Més de 36.000 palestins morts

Des que es va iniciar la guerra a la Franja de Gaza a l'octubre, el nombre de palestins morts ha pujat a 36.439, el 70% dels quals són dones i nens, segons les dades del Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamàs.

Les autoritats locals també informen que més de 10.000 cossos romanen sota la runa. Els equips d'ambulàncies i de defensa civil enfronten serioses dificultats per recuperar aquests cossos a causa de la inseguretat constant a la zona i la manca de combustible, cosa que agreuja la situació humanitària.

L'alt percentatge de dones i nens entre les víctimes subratlla la gravetat de l'impacte humanitari del conflicte. Les organitzacions internacionals han expressat la seva preocupació per la situació i han cridat a un alto el foc per permetre l'assistència humanitària i la recuperació dels cossos.