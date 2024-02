Esquerra Unida vol reivindicar el seu arrelament territorial a la pròxima assemblea

La direcció d'Esquerra Unida (IU) ultima la ponència política i organitzativa de cara a la propera assemblea federal de l'organització, on es reivindica com l'esquerra amb "arrelament territorial" i amb base a l'esfera municipal.

"Som l'esquerra que va estar, que hi és i que hi serà", ha defensat el secretari d'Organització d'IU, Ismael González, en roda de premsa telemàtica per desgranar que la Coordinadora Federal, el màxim òrgan de direcció de la formació, sotmetrà a debat i votació els documents proposats per l'Executiva per al procés congressual.

Concretament, IU celebrarà la seva assemblea federal el 18 i 19 de maig per renovar la direcció i triar el nou coordinador federal després de la marxa del seu exlíder Alberto Garzón, que va renunciar formalment del càrrec l'any passat i va abandonar la primera línia política. El plantejament de l'Executiva és intentar una candidatura d'unitat de cara a aquesta cita.

D'aquesta manera, IU ha destacat que disposa d'una implantació territorial rellevant dins de l'esquerra alternativa, precisament una de les qualitats que també han incidit diversos partits aliats de Sumar com a clau per al futur del front ampli després del mal resultat dels comicis gallecs .

El responsable federal d'Organització d'IU ha desgranat que ara les ponències de la direcció se sotmeten a debat del conjunt de la militància fins al 5 de març que ve i que també es poden presentar documents alternatius si fos el cas, possibilitat que tenen qualsevol afiliat fins i tot membres de l'actual Executiva.

González ha destacat que IU obrirà així un procés d'"alta participació" amb les seves bases atès que el dia 10 de març se sotmetran a debat els documents definitius que es portin a l'assemblea i que, des del dia 11 fins al 24 d'abril) seran sotmesos a la consideració de les diferents assemblees locals i autonòmiques de la formació.

D'altra banda i sobre els comicis d'Euskadi, el dirigent d'IU ha desgranat que encara que aquests comicis seran difícils, està confiat que la coalició amb Sumar farà una campanya positiva i tenir un paper clau per "desallotjar" de l'Executiu autonòmic onades polítiques "privatitzadores i elitistes" del PNB.