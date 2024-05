Ester Capella carrega contra el Govern central per la seva ''deixadesa'' amb Rodalies

per Redacció CatalunyaPress

La consellera de Territori en funcions, Ester Capella, ha assegurat que hi ha una "deixadesa permanent i constant" a Rodalies per part del Govern i ha reclamat que el traspàs del servei a la Generalitat sigui immediat.

"Prou utilitzar un ventilador dient que la culpa és d'un altre i no aportar solucions", ha dit aquest divendres 17 de maig en una jornada per celebrar el 20è aniversari de la Llei de Mobilitat de Catalunya a l'Institut Cartogràfic de Barcelona.

Ha culpat el Govern de no executar la inversió prevista per a Rodalies, cosa que ha provocat una falta de manteniment i que les incidències es converteixin diàriament en una "catàstrofe".

Per a Capella, "un manteniment adequat a les instal·lacions hauria evitat segurament el caos", i n'ha responsabilitzat directament Adif i Renfe com a operadors del servei.

Per això, ha dit que és "inajornable" trobar solucions perquè les incidències no es repeteixin i ha demanat que el traspàs de Rodalies sigui immediat.

"Reclamo també que hi hagi lleialtat institucional i, per tant, que també facin el favor de posar-se les piles", i ha criticat que el Govern no hagi demanat disculpes als afectats.

El gruix dels problemes van començar el 12 de maig passat, amb un robatori de cable de coure a l'estació de Montcada Bifurcació. Això va provocar que el servei s'interrompés pràcticament a tota la xarxa... i els problemes se segueixen arrossegant encara.

I van per llarg, ja que el ministre de Transports, Óscar Puente, va apuntar que calcula que falten un parell de mesos per poder revertir completament la situació. L'exalcalde de Valladolid va xifrar en 15 milions d'euros la inversió que caldrà.

Dues dècades de l'aprovació de la Llei de Mobilitat

D'altra banda, ha volgut celebrar els 20 anys de la Llei de Mobilitat a Catalunya, que és un moment va ser “innovadora”, i ha advocat per analitzar si els instruments que ofereix segueixen sent vàlids i útils.

Ha apostat per la integració tarifària del transport públic a Catalunya, que és una mesura “potent i eficient” per fer que el servei sigui més simple per als ciutadans.