Estrada es llança a buscar els indecisos: ''No ens movem per tocar poder''

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, s'ha llançat aquest divendres a pel vot indecís a l'acte final de campanya de la formació: “No ens movem per poder, no intercanviem cadires, ho donem tot per la nostra gent , pels nostres drets", ha assegurat.

Des del passeig del Born de Barcelona, acompanyada pels caps de llista de la CUP de totes les circumscripcions catalanes, representants municipals i de l'exdiputada Anna Gabriel, Estrada ha demanat omplir les urnes diumenge amb vots de la CUP per anar-hi en contra de la política de la resignació, contra els que ens volen callats”.

Estrada ha remarcat que la CUP vol ser decisiva la propera legislatura com a garant, diu, d'un Parlament més independentista, sobirà i d'esquerres.

Enfront de centenars de simpatitzants

Davant centenars de simpatitzants, ha advertit ERC i Junts que pactar a Madrid acabarà sent un obstacle per a la independència, i ha reivindicat l'autodeterminació de Catalunya també com "la millor manera de democratitzar l'Estat espanyol".

Anna Gabriel

Així mateix, Estrada ha defensat un programa econòmic per planificar més l'economia, garantir drets com l'habitatge, la renda bàsica universal, serveis 100% públics, i controlar sectors estratègics amb distribuïdora, energètica i banca públiques.

Anna Gabriel ha expressat que l'esquerra viu un moment de cansament i desorientació, però ha demanat un projecte d'unitat popular per recuperar l'esperança, diu, i mantenir una consciència revolucionària i teixir un programa d'unitat popular.

Una nova oportunitat per a la CUP

La CUP (Candidatura d'Unitat Popular) és un partit fundat el 1987 com a resultat de la convergència de diverses organitzacions d'esquerra independentista. La seva formació es va gestar en el context de rebuig al sistema polític espanyol i la cerca de la independència de Catalunya, amb una agenda que inclou la defensa de polítiques socials i ambientals. La CUP es caracteritza per l'estructura assembleària i l'oposició a les institucions de l'Estat espanyol, advocant per una república catalana de tall socialista.

A nivell electoral, la CUP ha tingut resultats significatius, especialment a partir de les eleccions autonòmiques de 2012, on va obtenir per primera vegada representació parlamentària. El seu paper a la política catalana ha estat rellevant, participant en debats clau com el procés independentista i promovent polítiques d'esquerra des d'una perspectiva sobiranista.

Entre els seus líders destacats hi ha figures com David Fernández, conegut per la seva fermesa en la defensa dels valors de la CUP, així com Anna Gabriel, que també va tenir un paper destacat en l'àmbit parlamentari i en la projecció internacional del partit. Posteriorment, Laia Estrada va assumir la coordinació general, continuant el llegat de lideratge de la CUP juntament amb figures com Dolors Sabater, que ha aportat la seva experiència política i activisme social al partit.