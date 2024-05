Estrada veu la CUP com l'únic partit d'esquerres capaç d'expulsar el PSC

per Helena Celma

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha erigit aquest diumenge el seu partit com a única alternativa d'esquerres capaç de treure de les institucions un PSC "més corrupte i espanyolista".

En un acte de campanya a Sabadell (Barcelona), ha retret a ERC i Junts haver-se sumat als socialistes per negociar a Madrid, buidant, diu, la sobirania del Parlament: "El pitjor d'aquest model no és que sigui l'aposta del PSC , és que ERC i Junts se la van fer seva", informa la CUP en un comunicat.

"¿L'objectiu del Quart Cinturó quin és? Més cotxes, més ciment i especulació per a la plana del Vallès. Aquesta és l'aposta de la patronal i el PSC que n'és el portaveu", ha expressat Estrada, que ha criticat els socialistes per estar, assegura, estancat a la corrupció.

Disposats a governar

El número 4 per Barcelona, Xavier Pellicer, ha recordat que la CUP, sota la marca Crida per Sabadell, va compartir govern municipal a Sabadell amb ERC, i ha reivindicat que la formació anticapitalista està disposada a entrar en executius “transformadors”.

Peciller també ha expressat que la CUP no es vol "rendir" davant el PSC, i ha llançat una crida a ERC per deixar de posar-se a l'ombra de la patronal dels fons d'inversió, ha dit.

Reivindicacions de campanya

Divendres passat, la candidata va reivindicar la Renda Bàsica Universal, una energètica pública o la llei del dret a l'avortament "per fer front a l'ofensiva dels drets sexuals i reproductius" que, segons ell, s'està produint.

Per part seva, la número 3 per Barcelona, Pilar Castillejo, ha destacat la necessitat de defensar el català i ha insistit que "s'ha de fer un esforç de passar de la resistència a l'acció amb la llengua".

Pel que fa a Xavier Pellicer va acusar els governs d'esquerres abonar el terreny, diu textualment, als discursos d'odi: "Quan l'esquerra no fa d'esquerra, no desplega les polítiques del país, apareix una alternativa que no és la real. És l'extrema dreta, porteu la bandera que porteu".

Finalment, la 15a per Barcelona, Pat Sillah, va criticar la radicalització i naturalització dels discursos d'odi que, segons ella, s'està produint en aquesta campanya electoral, i va trucar a sortir a votar el 12M perquè “l'extrema dreta anirà a votar ".