L'estratègia judicial del PP per tombar l'amnistia

El PP ha admès aquest dimecres que té dubtes sobre el moment en què acudirà al Tribunal Constitucional amb la llei d'amnistia i es debat si fer-ho abans que la norma estigui aprovada pel Parlament –via conflicte institucional entre el Senat i el Congrés per la norma-- o esperar que hagi estat aprovada definitivament i estigui en vigor.

"Potser per temps polítics ens interessa fer-ho després, quan la llei estigui aprovada", han reconegut fonts populars el mateix dia que el Senat, on el Grup Popular té majoria absoluta, aprovarà el conflicte institucional amb el Congrés per la llei d'amnistia impulsat pel PP.

En concret, el PP s'acull a l'informe dels lletrats del Senat en què carrega contra la tramitació de la llei d'amnistia al Congrés i denuncia que és una "reforma encoberta de la Constitució". Els populars fan referència a aquest punt per reclamar formalment al Congrés que retiri la norma.

"El Grup Popular proposa al Ple de la Cambra que aprovi requerir formalment el Congrés dels Diputats perquè procedís a la retirada de la Proposició de Llei Orgànica d'amnistia, per entendre que la seva tramitació provoca un conflicte d'atribucions amb el Senat en tractar-se de una reforma constitucional encoberta", diu el text que remetrà el Senat al Congrés.

"No ens estalviarem el pas del TC"

A 'Gènova' han deixat clar aquest dimecres que el Partit Popular portarà la llei d'amnistia al Constitucional, com va anunciar Alberto Núñez Feijóo, que ja va qualificar aquesta norma com "la cacicada més gran des de la dictadura de Franco".

Això sí, encara no han decidit si a banda de recórrer la llei quan estigui aprovada, podrien acudir també ara al TC pel conflicte amb el Congrés. "No ens estalviarem el pas del Constitucional per més que estigui contaminat", abunden fonts del partit.

En la decisió dels populars de deixar per més endavant acudir al TC poden influir els terminis. El Congrés disposa d'un mes per respondre després d'aprovar el Senat el conflicte institucional i pràcticament s'acosta força al termini previst perquè la norma surti aprovada definitivament del Parlament a finals de maig.

En concret, la Cambra Baixa té fins a l'11 de maig, un dia abans de les eleccions catalanes, per contestar el Senat. Si no ho fa o la seva resposta és negativa, el següent pas pot ser portar al Tribunal Constitucional el conflicte de competència, si bé això no dilata la tramitació ni es paralitza, tret que es demanin cautelaríssimes.

Esperen "un viacrucis de recursos"

Des del PP han admès que podria interessar al partit anar al TC quan la llei ja estigui aprovada definitivament. A partir d'aquest moment, els populars esperen un "viacrucis de recursos" contra l'amnistia, han afegit fonts populars.

Feijóo mateix ha admès aquest dimarts que el conflicte de competències "no retarda la tramitació de la llei" d'amnistia perquè disposen de dos mesos per a la seva tramitació al Senat. Ha explicat que, malgrat ser rebutjada en aquesta Cambra, on el PP compta amb majoria absoluta, la norma "tornarà al Congrés" i entrarà en vigor possiblement al mes de maig.

A partir d'aquí, ha confirmat que el PP presentarà un recurs d'inconstitucionalitat --disposa d'un termini de dos mesos per fer-ho-- i el Tribunal Suprem també pot "presentar un recurs prejudicial davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea" ( TJUE).

"Si ho fa el Tribunal Suprem, aquest recurs davant les autoritats judicials europees comportaria la paralització de l'entrada en vigor de la llei i, per tant, que no tingués efectes. Això seria, sens dubte, la via més directa des del punt de vista judicial per aturar aquest atropellament legal i moral", ha manifestat, per afegir que els jutges "que atenguin el cas" poden plantejar també "qüestions d'inconstitucionalitat en cas que ho considerin oportú una vegada publicada la llei".