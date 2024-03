Expectació per la compareixença de la consellera Ubasart al Parlament

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, compareixerà al Parlament el proper dijous 21 de març a les 9.00 després de les protestes de sindicats de presons per la mort d'una cuinera de la presó de Mas d' Enric (Tarragona).

Fonts parlamentàries han explicat que la mateixa Ubasart ha realitzat una petició de compareixença davant de la diputació permanent de la Cambra, així com el PSC, Junts i Vox, que han registrat peticions per separat. Així, la diputació permanent ha acordat la compareixença de la consellera al Parlament i, just abans, la Cambra farà un minut de silenci per la mort de la cuinera.

Davant la dissolució del Parlament d'aquest dimarts per l'avançament electoral a Catalunya, la sessió es farà a la sala de grups i no a l'hemicicle.

Dimecres passat 13 de març una cuinera de Mas d'Enric va morir presumptament a mans d'un pres que després es va suïcidar.