El Falcón torna a fallar a Pedro Sánchez

per Redacció CatalunyaPress

Pedro Sánchez, s'ha vist obligat a endarrerir el seu retorn a Espanya des de Brussel·les, per una nova avaria a l'avió Falcon de la Força Aèria en què viatjaria a Madrid.

Segons han confirmat fonts del Govern, un problema no especificat a l'avió Falcon va fer que l'aeronau hagués de retornar a l'aeroport de Brussel·les uns minuts després de l'enlairament, on va tornar a aterrar.

Després de comprovar l'abast de l'avaria, de la qual no se n'han ofert detalls, es va decidir enviar des d'Espanya un altre Falcon perquè recollís el cap de l'Executiu i el personal que l'acompanya, de manera que la tornada a Madrid presumiblement es demorarà no podent. presidir el Consell de Ministres convocada a les 9.30 hores d'aquest dimarts.

EL MARÇ VA HAURAR DE TORNAR A TORREJÓN 15 MINUTS DESPRÉS D'ENSENYAR-SE

El Falcon en què viatjava el president del Govern, Pedro Sánchez, que es disposava a passar uns dies de descans al març també va patir una fallada tècnica que va obligar l'aeronau a capgirar i tornar a la Base Aèria de Torrejón d'Ardoz. L'avió presidencial es va enlairar i als 15 minuts de vol el pilot va decidir tornar a Madrid per la incidència.

Els responsables del vol van activar el protocol previst davant un incident tècnic que no va revestir més importància i van decidir tornar a la base, on esperava un altre avió per reprendre el viatge.

En aquella ocasió el president Pedro Sánchez emprenia un viatge per passar uns dies de descans en família a Doñana, i gaudir de les vacances de Setmana Santa. Des de l'aeroport de Jerez, el president del Govern i la seva família es van traslladar fins al Palau de les Marismillas, al Parc Nacional de Doñana, lloc que utilitzen habitualment els caps de l'Executiu per passar-hi alguns dies de descans.

EL 2014 MARIANO RAJOY I FELIPE VI TAMBÉ VAN SOFRIR ELS PROBLEMES TÈCNICS DELS SEUS AVIONS OFICIALS

Encara que no és habitual, no és la primera vegada que un Falcon presidencial o un avió oficial en què viatgen personalitats polítiques o de la família reial pateix un incident inesperat que obliga a canviar els plans de viatge.

El 2014, el Falcon que transportava el llavors president del Govern, Mariano Rajoy, de tornada a Espanya des de Dublín es va veure obligat a retornar a causa d'un problema tècnic poc després de l'enlairament, cosa que va portar els pilots a prendre la decisió de tornar a la capital irlandesa.

Aquest no era el primer incident a què s'enfrontava el 45 Grup de l'Exèrcit de l'Aire; el 26 de gener del mateix any, un Airbus 310 que transportava el llavors Príncep d'Astúries, avui rei Felip VI, va haver de tornar a l'aeroport de Santo Domingo a causa d'una avaria durant un vol des de República Dominicana a Hondures.

Aquesta incidència va obligar a enviar des d'Espanya l'altre A-310 propietat de la Força Aèria per traslladar les autoritats perquè Felip pogués retornar. Això va deixar el llavors president Rajoy sense transport per acudir a la cimera hispano-italiana que es va celebrar a Roma.