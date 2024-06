per Gabriel Izcovich

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha enganyat l'expresident català Carles Puigdemont amb la Llei d'Amnistia, que qualifica d'"il·legal i immoral", a més d'"inaplicable i anticonstitucional".

"Si Puigdemont descobreix que l'han enganyat, i jo crec que l'han enganyat, o és una barreja entre engany i deixar-se enganyar, veurem a veure quina decisió pren. Sánchez ha enganyat molta gent, i sembla que també ho ha fet amb els independentistes amb una llei que és il·legal i immoral", ha afirmat aquest diumenge en una entrevista amb 'La Razón', recollida per Europa Press.

El líder popular recorda que les primeres 24 hores després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia es van conèixer els pronunciaments contraris dels fiscals del Tribunal Suprem i del jutge que instrueix el cas de Puigdemont. "Veurem a veure si s'hi aplica", remata.

Feijóo sosté que la llei és "inaplicable i anticonstitucional", i per això assenyala que no es pot aplicar perquè "és contrària a l'Estat de Dret, a la Constitució i als Tractats Europeus". "Això explica el greu advertiment que ja han fet els fiscals del Suprem, que es neguen a aplicar-lo a mesura que els exigeix el fiscal general de l'Estat en complir ordres del Govern", afegeix.

El líder popular critica que el Govern de Sánchez és un Executiu "a la deriva i paralitzat" i destaca que està "sotmès" a l'independentisme, cosa que és "perillosa". "És un Govern desbordat, sense majoria al Congrés per aprovar res i sotmès una altra vegada a l'independentisme. I això és perillós perquè li entren les presses per lligar les mans dels jutges i callar la premsa", ha manifestat.

Poder judicial

Durant l'entrevista, Feijóo fa al·lusió a la situació judicial de l'entorn de Sánchez que assenyala com a poc "ètic i estètic" i considera que el president del Govern coneixia la situació judicial de la seva dona Begoña Gómez i "fugiu" de donar explicacions. "Va escriure una carta mentint a tots els espanyols, ocultant-los la investigació a la seva dona i usant-los com a ostatges de la seva agenda judicial", ha assegurat.

D'altra banda, preguntat sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial, Feijóo afirma que el Govern ha "escanyat" l'organisme judicial, ja que els ha "impedit" realitzar les seves funcions ordinàries. "Ara, quan està envoltat de problemes als jutjats, que afecten el Govern, el partit i la família del president, és quan els tornen a entrar les presses per prendre el control del Consell i fer una reforma que no respecta la Constitució i que suposa, a més, un xantatge per al partit majoritari”, ha explicat.

"Nosaltres volem reformar el CGPJ amb garanties d'independència en els nomenaments. Qui vol controlar-ho és qui es nega a introduir reformes per desvincular-lo del poder polític. No acceptarem cap xantatge ni reformes de la Constitució que condicioni la independència del Poder Judicial", ha sentenciat.