Feijóo afirma que mai indultaria a Puigdemont

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el Govern central de voler "embarrar la campanya" de les eleccions gallegues de diumenge que ve.

A més, ha asseverat que "no es dóna cap condició per als indults" als líders del 'procés' català.

La resposta del líder del PP arriba després que aquest dissabte a última hora s'afirmés que estaria obert a un indult Carles Puigdemont condicionat que sigui jutjat i que rebutgi la via unilateral.

Instants després, el PP va matisar que aquestes condicions "no es van trobar els indults del procés".

El màxim dirigent popular ha parlat davant la premsa per ser "clar" sobre una qüestió que, ha dit, "val la pena concretar".

"Seré prou contundent: jo he dit que no, vaig dir que no i segueixo dient que no a qualsevol amnistia", ha començat dient Feijóo.

El líder popular entén que aquesta mesura de gràcia "és il·legal, inconstitucional i trenca el principi dʻigualtat de tots els espanyols".

De la mateixa manera, ha rebutjat els indults perquè "no es dóna ni una sola de les condicions". En aquest sentit, dissabte al migdia, durant un míting a Sarria (Lugo), el president del PP va retreure que l'Executiu de Pedro Sánchez hagués aprovat els indults malgrat que els líders del 'procés' diuen "que reincidiran".

A més, Alberto Núñez Feijóo ha dit aquest diumenge que és partidari de la investigació judicial, tant "per qualsevol acte presumpte de terrorisme" en el cas 'Tsunami Democràtic'.

També vol que s'investigui "qualsevol connexió presumpta" entre l'independentisme català i el règim de Vladímir Putin a Rússia.

Feijóo denuncia que el Govern vol "embarrar"

El líder popular creu que aquestes informacions estan sortint a la llum perquè Sánchez vol "embarrar la campanya" per a les eleccions de diumenge que ve, 18 de febrer.

"Ho fan sempre que hi ha campanya", ha asseverat, per seguidament recordar el que va passar el 2021, quan a pocs dies de les eleccions a la Comunitat de Madrid diversos dirigents polítics van rebre cartes amenaçadores i, fins i tot, una navalla ensangonada.

"Per tant, vull dir-los a tots els espanyols que tenim molt clar el que defensem. Tenim molt clar que seguirem defensant la legalitat el nostre país, la igualtat dels ciutadans i que no tenim cap dubte ni el tindrem en allò que hem de fer. Si l'independentisme vol amnistia, ja té el senyor Sánchez perquè li la doni. Jo no. Ho he dit a la meva sessió d'investidura i ho repeteixo ara", ha subratllat.

Així mateix, Feijóo ha donat "tot el suport" als jutges perquè "investiguin tot allò que hagin d'investigar i tots els delictes, ja sigui de terrorisme, ja sigui d'alta traïció, ja sigui de malversació".

Mai no hauria acceptat una amnistia per ser president

El president del Partit Popular ha recordat que ell és cap de l'oposició perquè l'amnistia i els indults "sense cap mena de possibilitat" eren una "línia vermella" que li han "impedit ser president del Govern".

"Pel senyor Sánchez això és una oportunitat política. Ell ha utilitzat l'oportunitat política i jo m'he quedat amb els meus principis", ha contraposat.

Totes aquestes manifestacions les ha fet Feijóo davant el Parador de Ferrol, ciutat en què ha participat aquest diumenge en un passeig per alguns dels seus carrers amb integrants de la llista del PP al Parlament gallec per la Corunya.