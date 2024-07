Feijóo alerta d'un efecte crida perquè arribin immigrants il·legals a Espanya

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat aquest dimecres 3 de juliol ajuda Europa per "controlar" la immigració irregular davant la situació "límit" que viuen autonomies com les Canàries i ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de "arribar molt tard" a aquest assumpte perquè els menors no acompanyats són "només la punta de l'iceberg". A més, ha avisat que "prendre mesures diferents a Espanya" a les que es prenen en altres països, que han "tingut resultats reeixits", pot "derivar en un efecte crida per a aquest estiu".

"Europa no pot ser aliena a això. Les fronteres espanyoles són fronteres europees i, per tant, és un problema que hem d'afrontar en comú", ha declarat Feijóo durant la seva intervenció unes jornades d'estudi del Partit Popular Europeu (PPE) a Cascais (Portugal), que es prolongaran fins al dia 5, en què ha posat prèviament amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.

La petició de Feijóo es produeix enmig del debat obert a Espanya pel repartiment de menors migrants, un tema que estarà damunt la taula a la Conferència Sectorial d'Infància que el Govern que se celebrarà a Tenerife el 10 de juliol (estava prevista inicialment per al dia 18 de juliol).

Preocupació per "l'arribada d'irregulars"

Feijóo ha assegurat que es veia al "deure d'apel·lar avui a l'ajuda europea per controlar la immigració". "Estic preocupat per l'augment d'immigrants irregulars al meu país, a Espanya, els últims anys i especialment els últims temps", ha afirmat.

En aquest punt, ha acusat el Govern de Pedro Sánchez d'arribar “molt tard” a aquest assumpte. "Som el segon país de la Unió Europea amb el nombre més gran d'immigrants de fora de la UE", ha assenyalat, per afegir que el mateix Govern "reconeix que la immigració il·legal va augmentar un 82% l'any 2023".

El cap de l'oposició ha indicat que "la situació dels menors no acompanyats és només la punta de l'iceberg d'un debat que fa a mesos que el govern d'Espanya ajorna". A més, ha advertit que "prendre mesures diferents a Espanya" a les que es prenen en altres països i que, segons ell, "han tingut resultats reeixits", pot "derivar i deriva en un efecte crida per a aquest estiu" del qual ha volgut "alertar".