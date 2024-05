Feijóo alerta que Sánchez 'es queda' si es divideix el vot de centredreta

per Redacció CatalunyaPress

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat aquest divendres a concentrar el vot al PP, l'"alternativa real", perquè Pedro Sánchez "se'n vagi" i comenci "el canvi a Espanya" després de les eleccions europees, ja que , segons ha recalcat, "no és normal" que el president del Govern "només resisteixi i no governi". Per això, ha demanat donar resposta a les urnes "a l'insult dins i fora d'Espanya, a la frivolitat, a l'empobriment, a l'amnistia i al Govern de la mentida".

"Si el que volem és que Sánchez se'n vagi però comencem a dividir el vot, es queda. Si el que volem tots és que Sánchez se'n vagi i concentrem el vot en l'alternativa real perquè Sánchez se'n vagi, se n'anirà", ha proclamat Feijóo en un acte un acte al parc municipal El Palmerar d'Elx (Alacant), en què també han participat el president del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón i l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz.

El cap de l'oposició considera que a les europees es decidirà "entre dos models: el model socialista i el model reformista". "No hi ha més models, els altres són grupuscles que intenten crear dificultats i problemes quan realment el que tenim és avançar, crear oportunitats, créixer", ha proclamat.

"Estan passant coses que no són normals"

El president del PP ha indicat que a Espanya "estan passant coses que no són normals". "No és normal silenciar tot aquell que discrepa, i que el president del Govern doni una instrucció a la presidenta del Congrés perquè calli. Això és sorprenent", ha exclamat.

És més, ha afirmat que "no és normal que s'ataqui jutges, periodistes amb noms i cognoms, i aquells que publiquen les corrupteles del Govern, de l'entorn i del president". "I aquells que un cop publicades les investiguen", ha afegit.

De la mateixa manera, ha dit que "no és normal que el Govern d´un país només tingui majoria per aprovar la llei d´impunitat". "¿Només trauran la llei d'amnistia? A això els interessa perquè sense la llei d'amnistia no poden seguir al Govern després d'haver perdut les eleccions", ha emfatitzat.

Feijóo també ha dit que "no és normal que el president del país només es preocupi dels seus problemes personals". "I no és normal que el president o el govern d'Espanya només resisteixi i no governi", ha afegit.

Després d'acusar el Govern d'intentar "fracturar i polaritzar la societat", "insultant tothom que no els vota", Feijóo ha lamentat el xoc diplomàtic que Sánchez ha obert amb l'Argentina i que tanca "les possibilitats d'exportar". "Hem estat capaços en una setmana de trencar relacions amb l'Argentina i ja veurem què passa amb Israel", ha afegit.

Demana concentrar el vot al PP

En aquest panorama, ha cridat el PP a donar "resposta" a les urnes. "El 9 de juny donarem la resposta a l'anomalia constant, a l'insult dins i fora d'Espanya, a la frivolitat, a l'empobriment, a l'amnistia, al Govern de la mentida".

En aquest punt ha demanat “dues coses” als seus: “mobilitzar i concentrar el vot”. Segons ha explicat, mobilitzar consisteix a anar a votar el dia 9 perquè "un demòcrata no té por que hi hagi una gran participació".

En segon lloc, ha demanat a tots aquells que no els agrada el "model de Sánchez" i que volen "obrir una nova etapa", que concentrin el vot al Partit Popular. D'aquesta manera, es tornarà a “la reconciliació”, donar-se “la mà” i “parlar dels temes importants i les prioritats del país”.

Finalment, el líder del PP s'ha mostrat convençut que el seu partit "guanyarà" les eleccions europees. "El 9 de juny, n'estic convençut, serà el primer pas polític per al canvi a Espanya", ha ressaltat.