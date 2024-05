Feijóo alerta Sánchez de les conseqüències de trencar la negociació del CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat aquest dijous el president del Govern, Pedro Sánchez, que si utilitza el "teatrillo" sobre la regeneració que, al seu parer, ha posat en marxa arran de la seva reflexió de la setmana passada, per "trencar" la negociació que manté oberta amb els populars per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) haurà de donar explicacions a la Comissió Europea.

Feijóo ha llançat aquest advertiment en una entrevista concedida al diari ABC, en què també retreu el cap de l'Executiu que hagi "utilitzat" la seva dona, Begoña Gómez. "El fang és ell", sentencia.

El màxim responsable del PP recorda que el seu partit fa "uns quants mesos que parla i busca solucions" amb el Govern per a la renovació del CGPJ i amb la mediació dels comissaris de Justícia de la Unió Europea, primer Didier Reynders i després Vera Jourová.

"Ells són testimonis dels avenços, de les qüestions en què ja hi pot haver algun principi d'acord i de les que queden per acordar. Per tant, si aquest teatret també el vol utilitzar per trencar les negociacions i els avenços que tenim davant de la Unió Europea, ho haurà d'explicar, no només als espanyols, sinó també a la mateixa Comissió Europea", adverteix Feijóo.

En aquest sentit, el líder del PP remarca que els dos comissaris són "testimonis" que el seu partit té "tot l'interès per aprofundir en la independència del Poder Judicial".

D'altra banda, Feijóo recalca que ell porta "bastant temps sent objecte d'insults constants" per part no només de Sánchez sinó de tot l'"aparell de ministres" i denuncia que el president "viu de la confrontació, la tensió, la polarització" des de fa temps.

Sánchez va ara "per la llibertat dels espanyols"

Però, segons ell, després de "perdre" les eleccions generals ha intentat "trencar el principi d'igualtat" amb la Llei d'Amnistia i ara "va a buscar la llibertat dels espanyols", dient "ull amb el que s'escriu, compte amb els mitjans i periodistes, compte amb el que s'investiga i que vagin amb compte els jutges i els tribunals".

Preguntat si és Begoña Gómez "la principal víctima de la carta de Pedro Sánchez", Feijóo assegura que ell "mai" sotmetria la seva família "a l'escarni públic" a qui, segons ell, ha sotmès Sánchez a la seva.

"Gràcies a la carta del senyor Sánchez, a totes les portades de la premsa europea surt la seva parella", ha afegit Feijóo, abans d'incidir que els populars no tenen "res" contra Gómez.

"El que ens preocupa és què ha permès el senyor Sánchez a les pràctiques econòmiques, comercials o empresarials de la seva parella. Tenim tot el dret i el deure de saber si en l'adjudicació de fons públics, en els rescats a empreses o en les adjudicacions de contractes ha pogut tenir alguna cosa a veure algun interès de la parella del senyor Sánchez”.

"No tenim res contra Begoña Gómez"

"Però això --puntualitza-- no vol dir tenir un problema amb la parella, no. El que significa és controlar exactament què és el que ha fet el senyor Sánchez".

Finalment, respecte a les eleccions europees, Feijóo ha comentat que la ciutadania haurà d'escollir entre "mantenir els principis d'igualtat davant la llei, les llibertats públiques, que els jutges i els tribunals segueixin tenint independència en les seves actuacions i que els periodistes i els mitjans mantinguin la llibertat d'expressió" o "la negació de tots aquests drets, que és el que representa Sánchez".