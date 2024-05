Feijóo aspira a donar el sorpasso a Vox a Catalunya

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo aspira a donar el 'sorpasso' a Vox a les eleccions catalanes del proper 12 de maig, si bé tem que la "maniobra electoral" de Pedro Sánchez basada, segons la seva opinió, en la "polarització" i la "crispació" permeti al partit de Santiago Abascal agafar aire i donar-li una pilota d'oxigen davant les europees del 9 de juny, segons han assenyalat a Europa Press fonts del partit.

A les últimes eleccions catalanes, celebrades el 14 de febrer del 2021, el PP català encapçalat també llavors per Alejandro Fernández va obtenir el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat, amb només tres escons.

La sorpresa de la nit la va donar Vox, que va irrompre al Parlament amb 11 diputats.

A l'arrencada de la campanya catalana, els 'populars' citaven com a objectiu "indiscutible" superar Vox a les eleccions catalanes i ser la força hegemònica del constitucionalisme a Catalunya.

De fet, hi ha enquestes que atorguen a la candidatura del PPC fins a 13 o 14 escons, un resultat que estaria més a prop dels 17 diputats que va aconseguir Alejo Vidal-Quadras el 1995 o els 19 que va collir Alicia Sánchez Camacho el 2012.

Tot i això, a la caserna general del PP refusen fer pronòstics a una setmana de la cita amb les urnes i fins i tot rebaixen les expectatives, conscients que Vox té "molt sostre a Catalunya", segons fonts del partit.

"Vox rep un vot de cabreig i antisistema", afegeixen altres fonts de la formació, que veuen difícil que certs votants de Santiago Abascal tornin a les files del PP. De moment, diverses enquestes coincideixen que perdrà diversos escons però pot aguantar als 8 o 9 escons.

Aquesta resistència ja es va veure a les eleccions basques del 21 d'abril passat, ja que el PP aspirava a donar-li la punta i arrabassar a Vox el seu únic escó per Àlaba però al final va aconseguir revalidar-lo.

Al PP admeten que si al final la candidatura d'Alejandro Fernández no aconsegueix ara el 'sorpasso' a Catalunya, Vox afrontarà les europees del juny crescut i des d'una posició de fortalesa.

De moment, a 'Génova' reconeixen que la "maniobra electoral" del cap de l'Executiu basada en la "polarització" --amb què segons els 'populars' busca atraure votants més a l'esquerra del PSOE-- pot "beneficiar" a Vox. "Sánchez està agrupant els seus i dividint el centredreta i això pot fer que Vox pugi", resumeixen en la direcció del PP.

Així, a 'Génova' insisteixen que Sánchez ha dissenyat una estratègia electoral per "victimitzar-se", "polaritzar encara més" la vida política i captar vots a l'electorat més a l'esquerra davant les catalanes i europees.

"Sánchez el que ha fet és llançar una OPA a l'electorat de Podem i Sumar", sostenen fonts populars, que creuen que fins i tot busca pescar al graner de partits independentistes en haver-se convertit en "el portaveu del lobby del lawfare".

En aquest context, el PP ha demanat als seus mobilitzar-se també per impedir Sánchez assolir els seus objectius. "La seva estratègia, ho hem vist després d'aquesta setmana, és sumar-ho tot, sumar-ho tot pel seu costat. I, alhora, dividir per l'altre per intentar fer-ho del 23 de juliol. Però res d'això no pot passar", ha afirmat. Feijóo, que aquesta setmana va demanar que fins i tot els alcaldes s'activin davant les europees "per molt petit que sigui l'ajuntament".

L'okupació i la immigració il·legal, temes de campanya

Els populars, que volen pescar al graner de Vox davant les catalanes, han fet de l'okupació il·legal d'habitatges un dels temes clau de la seva campanya electoral. Els d'Abascal també posen l'accent en aquest assumpte, però sobretot en la immigració il·legal.

Així, el candidat de Vox a la Presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga --que competeix alhora amb Aliança Catalana per atraure alguns electors més a la dreta--, ha assegurat que vol acabar amb "la immigració il·legal que està canviant la "identitat i la seguretat" dels barris a Catalunya.

Ayuso i Moreno donen suport al PPC la setmana que ve

La campanya catalana i europea se solaparan la setmana que ve. De fet, Feijóo té previst presentar a Catalunya el proper 9 de maig la candidatura del PP als comicis al Parlament Europeu que encapçalarà de nou la catalana Dolors Montserrat.

En aquesta recta final de campanya, Alejandro Fernández comptarà a més amb dos destacats barons territorials del PP, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso (estarà el 6, 9 i 10 de maig) i l'andalús Juamna Moreno, que ho farà el 7 i 8 de maig. Tots dos tenen previst visitar les quatre províncies catalanes.