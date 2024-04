Feijóo assegura que Catalunya és la comunitat autònoma que paga més impostos a Espanya

per J.C. Meneses Montserrat

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que Catalunya ha de ser una terra rica que generi inversió i confiança, i en què "cap empresa se'n va, sinó que arriben milers d'empreses".

El líder popular també ha ironitzat que el president del Govern, Pedro Sánchez, governa però no mana perquè depèn dels partits independentistes.

"Cal reconèixer el mèrit als independentistes catalans i bascos, que el president del Govern espanyol està però no mana", ha dit en presentar a Barcelona els candidats a les eleccions catalanes.

Feijóo ha demanat el suport dels votants del PP català per guanyar amb "més diferència" a les pròximes generals i evitar que el PSOE pacti amb forces independentistes i no els impedeixin governar.

Promet baixar l'IRPF

A més, el líder popular ha promès aquest dimecres abaixar l'impost de la renda amb efecte retroactiu si guanya les properes eleccions generals.

"Si l'any 2024 s'acaba la legislatura i guanyem les eleccions, no com ho hem fet el juliol del 2023, sinó amb més diferència, perquè no ens impedeixin governar després de guanyar, baixaré l'impost de la renda amb efectes retroactius des de l'1 de gener de l'any 2024. I si les eleccions són el 2025, també”, ha dit en presentar a Barcelona els candidats a les eleccions catalanes.

A més, ha criticat que Catalunya sigui la comunitat que més impostos autonòmics paga de tot Espanya: “Quan veig la pressió fiscal que suporta el poble català, no puc acceptar que es digui que el model és aquest. No, aquest no és el model