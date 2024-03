Feijóo col·loca una llista incòmoda per a Alejandro Fernández al PP català

Tot i que Alberto Núñez Feijóo va cedir davant la pressió i va permetre que Alejandro Fernández fos el candidat del PP per a les eleccions catalanes del 12 de maig, sembla que el control de la campanya continua estant en mans del líder gallec. Això es reflecteix en la composició de la llista electoral de Fernández, que està plena de persones properes a altres líders del PP català, com ara Dolors Montserrat, Xavier García Albiol o Alberto Fernández Díaz.

Segons diversos mitjans, cap dels deu primers llocs de la llista del PP estarà ocupat per persones de confiança de Fernández. Entre els seleccionats hi ha Manu Reyes, alcalde de Castelldefels i favorit de Feijóo per liderar el PP català en el futur; Àngels Esteller, regidor a l'Ajuntament de Barcelona i propera a Fernández Díaz; i Santi Rodríguez, diputat al Congrés i secretari general del PP català, encara que inicialment no era l'elecció de Fernández com a mà dreta.

A més, com a número u del PP per Lleida, la base del partit ha establert Montse Berenguer, funcionària en actiu de la Generalitat de Catalunya. I, per part de Tarragona, el número u serà Pere Huguet, regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Salou fins fa un any, i actual diputat dels populars al Congrés per la circumscripció tarragonina.

Aquests moviments estratègics semblen indicar un intent de la direcció nacional del partit de mantenir el control sobre Fernández al Parlament. Tot i que les enquestes suggereixen que el PP podria obtenir fins a 15 escons a Catalunya, la direcció del partit sembla voler assegurar-se que Fernández no escapi a la seva influència.

El maneig de la llista electoral per part de Feijóo pot ser interpretat com una compensació per acceptar de mala gana la nominació de Fernández com a candidat presidencial. Aquests moviments suggereixen una estratègia acuradament dissenyada per mantenir Fernández sota control i per assegurar que altres membres del partit puguin assumir rols prominents en cas que els resultats electorals no compleixin les expectatives del PP.