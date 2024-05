Feijóo, contundent: ''La Moncloa està investigada per corrupció''

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha deixat anar al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que "La Moncloa està investigada per corrupció" i li ha demanat "acabar amb això", en al·lusió a la seva petició de posar fi a la legislatura i convocar eleccions. El president del Govern ha carregat contra PP i Vox per seguir amb la "màquina del fang" i ha dit a la bandada del Grup Popular: "Això ho fan per fer fallida amb el seu fang, però van llestos".

Aquesta cruïlla de retrets s'ha produït a la sessió de control al Govern al Ple del Congrés, un dia després que el jutge hagi atribuït a Begoña Gómez, la dona del president del Govern, la "condició d'investigada" des de finals d'abril . El PP ja va acusar aquest dimarts Sánchez d'"amagar" aquesta condició que, segons ell, "sabia" abans de la seva carta als espanyols.

Aquest mateix argument ho ha repetit Feijóo al Congrés. "Com li vaig dir quan es va destapar la trama Koldo, vostè ho sabia i ho va tapar. Ahir vam conèixer que la seva dona estava sent investigada amb anterioritat al 25 d'abril, data en què vostè va signar aquesta carta ocultant el que estava passant a tots els espanyols ", ha asseverat.

En aquest punt, li ha exigit que expliqui aquesta "investigació judicial per corrupció per tràfic d'influències" que afecta la dona. "La Moncloa està investigada per corrupció. El que deu fer, senyor Sánchez, acabi amb això. Li torno a reiterar, acabi amb això. No s'hi pot anar així", ha demanat.

Sánchez: "Tornaran a perdre a les urnes"

En el seu torn, el cap de l'Executiu ha retret al líder del PP els seus pactes amb Vox i de "seguir xipollejant al fang". "Fes-te sentir, el de la serra mecànica, Manos Limpias, Netanyahu, tota la ultradreta dissenyant la política d'oposició del Partit Popular. Fang, fang i més fang senyor Feijóo", li ha etzibat.

Sánchez ha recordat que Feijóo ha dit que "venia a no insultar ia elevar el debat polític" quan, segons ell, el que fan PP i Vox és posar "en marxa aquesta màquina del fang per tapar els seus governs de la vergonya" amb el partit de Santiago Abascal. "Ja sé, senyoria, que vostès això ho fan per fer fallida amb el seu fang, però van llestos, van llestos", ha exclamat, per mostrar-se convençut que "tornaran a perdre les eleccions".